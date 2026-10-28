Citroën C3 Aircross получил новый двигатель на 130 лошадиных сил с "автоматом"

Как сообщает официальное представительство Citroën в Украине, новая модификация предлагается в топовой комплектации MAX и стоит 1 058 900 гривен ($23 255). Главной особенностью автомобиля стал существенно переделан 1,2-литровый турбомотор серии EB2, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

Инженеры бренда заявляют, что двигатель Turbo 130 принадлежит третьему поколению и имеет около 70% совершенно новых компонентов. Среди ключевых изменений – турбина с переменной геометрией, непосредственный впрыск под высоким давлением и надежный цепной привод ГРМ.

Подобные решения позволили не только повысить эффективность, но и обеспечить уверенное ускорение, отмечают представители бренда. На практике это означает, что кроссовер с крутящим моментом 230 Нм достигает первой сотни за 9,9 секунды, а максимальная скорость достигает 183 км/ч. При этом аппетит у машины вполне умеренный. Заявленный расход горючего в комбинированном цикле составляет 6,1 литра на 100 км пробега.

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Практичность и оснастка

Габариты C3 Aircross остались неизменными: длина составляет 4,395 метра, а колесная база в 2,670 метра гарантирует достаточно простора для пяти пассажиров. Багажный отсек вмещает 460 литров, но если сложить задний ряд, вы получите значительные 1600 литров полезного объема.

Поскольку новинка доступна как раз в исполнении MAX, водитель получает максимальный набор опций для комфортной езды. Здесь есть двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, руля и лобового стекла, а также современная мультимедиа с экраном на 10,25 дюйма. Естественно, не обошлось без беспроводной поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Для удобства парковки предусмотрены камера заднего вида и соответствующие датчики.

Альтернативы на рынке

Если требуется более простой или, наоборот, более технологичный вариант, дилеры предлагают и другие модификации. К примеру, базовая версия Turbo 100 на механике в комплектации PLUS обойдется в 940 000 гривен, что эквивалентно 20 645 долларам.

Для поклонников электрифицированных технологий доступен Hybrid 136 с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением. Прайс на такую гибридную версию в топовом исполнении стартует от 1 157 200 гривен ($25 415).