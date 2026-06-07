Новый DAF превратили в квартиру на колесах: в кабине есть даже туалет

Проект получил название Living Driver Single Cab и предлагает уровень комфорта, который еще недавно можно было увидеть разве что в кемперах премиум-класса. Об этом говорится на сайте упомянутого ателье dietrich-trucks.de и его ФБ-странице.

Главная особенность новинки – отказ от пассажирского сиденья. Освободившееся пространство инженеры использовали для обустройства дополнительной жилой зоны с диваном, местами для хранения вещей и бытовым оборудованием.

Читайте также Водителю такого Volvo отель не нужен: как сейчас выглядит дом на колесах американского дальнобойщика

Вместо второго кресла – диван и кухня

В переоборудованной кабине появились микроволновая печь, кофеварка и многочисленные шкафчики для личных вещей водителя. Фактически рабочее место дальнобойщика превратилось в компактную квартиру, где можно не только отдыхать между рейсами, но и готовить пищу.

Особое внимание уделено эргономике и использованию свободного пространства. Вся мебель и оборудование интегрированы в интерьер таким образом, чтобы не мешать работе водителя.

После доработки компанией Dietrich кабина DAF XG+ больше напоминает компактную квартиру, чем рабочее место дальнобойщика. Фото: Dietrich

В кабине есть даже умывальник и туалет

Больше всего удивляет наличие выдвижного умывальника и скрытого туалета. Такие решения хорошо знакомы владельцам домов на колесах, но для серийных грузовиков остаются редкостью.

Благодаря этому водитель может комфортнее проводить длительные рейсы и меньше зависеть от придорожной инфраструктуры.

Комфорт как часть профессии

В Германии подобные проекты рассматривают не только как элемент роскоши, но и как способ улучшения условий труда водителей, дефицит которых испытывает вся Европа.

Читайте также Две Scania превратили в шикарные кабинеты на колесах: фото, видео

Поэтому современный магистральный тягач все чаще становится не просто транспортным средством, а полноценным мобильным жильем. И если раньше дальнобойщик возил с собой термос и канистру с водой, то теперь может рассчитывать на кофеварку, диван и даже собственный санузел.