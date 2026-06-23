Škoda показала Peaq – самый большой семиместный кроссовер на электротяге

Внешний облик Škoda Enyaq выполнен в прогрессивной философии дизайна Modern Solid, где доминируют минимализм и чистые линии поверхности кузова. Переднюю и заднюю части автомобиля украшает оригинальная светодиодная оптика с Т-образной световой подписью.

Флагман стал первым автомобилем в истории бренда, который получил интегрированные заподлицо дверные ручки, выдвигающиеся автоматически с помощью электропривода, а также панорамную крышу площадью более 2,1 квадратного метра с функцией жидкокристаллического затемнения Dynamic Shade Control.

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Несмотря на внушительные габариты (длина составляет 4,874 метра, а колесная база – почти 3 метра), инженерам удалось добиться отличного коэффициента аэродинамического сопротивления, равного 0,249.

Этому способствуют активные заслонки за передним бампером, специальная форма зеркал, оптимизированные колесные диски размером от 19 до 21 дюйма и полностью плоское днище.

Кроме того, лобовое стекло скрывает практичные стеклоочистители со встроенными форсунками омывателя, которые вдвое снижают расход жидкости, а также стилизованное графическое изображение трёх велосипедистов, отсылающее к историческим корням марки и велосипедам Slavia.

Просторный бизнес-салон и самый вместительный багажник

Благодаря трёхметровой колёсной базе салон Škoda Peaq обеспечивает высокий уровень комфорта для семи взрослых пассажиров. В пятиместной конфигурации кроссовер предлагает рекордный для моделей бренда объем багажного отделения – 935 литров.

Дополнительно под капотом предусмотрен 37-литровый отсек для хранения зарядных кабелей. Для модели разработан премиальный пакет Relax, который превращает интерьер в мобильную гостиную.

Он включает сертифицированные эргономичные кресла с вентиляцией и массажем, выдвижные подставки для ног, складной столик в центральной консоли и фирменное приложение с шестью режимами расслабления.

Музыкальное сопровождение обеспечивает разработанная совместно с компанией Sonos аудиосистема мощностью 755 Вт с 16 динамиками и двойным сабвуфером. На передней панели дебютирует вертикальный 13,6-дюймовый мультимедийный экран на базе Android и беспроводная зарядка для двух телефонов мощностью 25 Вт.

Мощность, аккумуляторы и поддержка двунаправленной зарядки

Электромобиль предлагается в трёх технических модификациях: Peaq 60, Peaq 90 и полноприводной Peaq 90x. Покупателям доступны две версии литий-ионных аккумуляторов (NMC):

Базовая версия Peaq 60 имеет аккумулятор емкостью 63 кВт-ч, задний привод, мощность 150 кВт (203 л.с.) и 350 Нм, а также запас хода более 450 километров.

Более дорогие модификации оснащаются топовой батареей емкостью 91 кВт-ч (самая большая в истории электромобилей Škoda). Заднеприводный Peaq 90 развивает 210 кВт (285 л.с.) и 545 Нм и обеспечивает рекордный запас хода более 640 километров. Полноприводный Peaq 90x с дополнительным асинхронным двигателем на передней оси развивает 220 кВт (300 лошадиных сил) и проезжает на одном заряде 610 километров.

Быстрая зарядка аккумуляторов от 10% до 80% занимает всего 27–28 минут. Кроссовер поддерживает управление одной педалью (режим B), оснащен тепловым насосом нового поколения и способен буксировать прицепы весом до 2000 килограммов.

Важным технологическим преимуществом является поддержка двунаправленной зарядки: технология V2L позволяет подключать внешние электроприборы, а при наличии специального настенного устройства автомобиль может питать дом (V2H) или отдавать энергию в общую сеть (V2G).

Системы безопасности, версия Sportline и Camp Mode

В списке электронных помощников стандартно присутствуют ассистенты контроля перекрестков Crossroad Assist, системы предотвращения столкновений и 10 подушек безопасности. Опциональный пакет Travel Assist 3.0 умеет самостоятельно перестраиваться на шоссе и реагировать на сигналы светофоров, а система автоматической парковки получила функции дистанционного управления со смартфона и запоминания регулярных маневров (trained parking) на расстоянии до 50 метров.

Через приложение MyŠkoda также можно активировать уникальный ночной режим Camp Mode, который поддерживает стабильную вентиляцию и температуру в салоне во время ночлега в автомобиле. С момента начала продаж покупателям будет доступна спортивная версия Sportline. Она отличается глянцево-черным декором кузова, двухцветной окраской с черной крышей, матричными фарами LED Matrix в базовой комплектации и полностью черным салоном со спортивными сиденьями из комбинации материалов Suedia и Techtona с контрастной строчкой.

Стоимость автомобиля будет начинаться с отметки 50 000 евро в Европе и варьироваться в зависимости от рынка. Продажи начнутся уже 24 июня.