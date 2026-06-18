Новый хот-хэтч Volkswagen ID3 Neo может стать первым в истории заднеприводным GTI

Главная интрига заключается в позиционировании модели. Несмотря на то, что прототип считают преемником прежнего ID.3 GTX, автомобиль имеет все шансы выйти на рынок под культовым спортивным суббрендом GTI, пишет Carscoops.

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Дизайн в стиле ID. Polo GTI и интерьер с физическими кнопками

Тестовый прототип ID.3 Neo заметили на немецких дорогах практически без маскировки. Хотя производитель пытался скрыть ключевые детали, эксперты разглядели измененные элементы экстерьера. В частности, нижний передний воздухозаборник получил замаскированную форму, идентичную новой модели ID. Polo GTI. Задний бампер также прикрыт камуфляжной пленкой в районе диффузора, что указывает на переработанную аэродинамическую секцию.

Поскольку компания уже присвоила электрическому хэтчбеку меньшего класса название ID. Polo GTi, аналогичное решение ожидается и для флагманского ID.3 Neo. Если новинка действительно получит знаменитый шильдик, это приведёт к историческому перелому в архитектуре хот-хэтчей марки. В отличие от переднеприводного ID. Polo GTi, модель ID.3 Neo построена на платформе MEB с задним расположением двигателя. Таким образом, автомобиль может стать первым в истории заднеприводным представителем семейства GTI.

Обновление интерьера полностью повторит архитектуру стандартного рестайлингового ID.3 Neo. Это означает появление улучшенных материалов отделки, увеличенных дисплеев мультимедийной системы и переработанной передней панели. Самым важным изменением стало возвращение к классическим физическим кнопкам на руле и приборной панели после многочисленных жалоб владельцев на неудобные сенсорные панели. Спортивная версия дополнительно получит фирменные акценты: красную прострочку и традиционную клетчатую обивку сидений.

Технические характеристики: мощность не менее 322 лошадиных сил

Для базовой версии ID.3 Neo в настоящее время доступны три силовых агрегата, максимальная мощность которых составляет 231 к.с., а запас хода достигает 630 километров. Ожидается, что топовая модификация унаследует электрическую начинку от предыдущего поколения GTX, но с дополнительными программными оптимизациями. Прогнозируемые параметры силовой установки:

Мощность: не менее 326 к.с. с максимальным крутящим моментом 545 Нм.

Динамика: разгон от 0 до 100 км/ч займет около 5,6 секунды.

Аккумулятор и запас хода: предыдущая версия с аккумулятором емкостью 79 кВт-ч преодолевала до 600 километров по тестовому циклу WLTP, однако инженеры VW могут увеличить этот показатель за счет повышения энергоэффективности.

Сроки дебюта и география продаж

Официальная европейская премьера нового спортивного электромобиля ожидается позднее в этом году. Однако география продаж новинки будет ограниченной. Как и в случае с прежним ID.3 GTX и новым ID.3 Polo GTi, этот заряженный электрический хот-хэтч разрабатывается с прицелом на европейские страны.