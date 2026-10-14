Новый Hyundai Bayon радикально изменил облик: теперь это мини-Tucson с полноценным гибридом

На Парижском автосалоне корейцы показали совершенно новое воплощение своего самого маленького европейского кроссовера. Новый Bayon окончательно избавился от образа "скромного малыша" и примерил брутальный фирменный дизайн "Искусство стали", который мы уже видели на свежем Tucson.

Благодаря увеличенной на 20 миллиметров колесной базе в салоне стало просторнее. Вдобавок модель впервые получила спортивную комплектацию N Line с 18-дюймовыми дисками, двойным выхлопом и красной просрочкой сидений.

Гибридная экономия и экраны как у флагманов

Вместо привычных бензиновых моторов покупателям впервые предложат полноценный 1,6-литровый гибрид мощностью 136 лошадиных сил в паре с шестиступенчатым "роботом". Водители смогут регулировать уровень рекуперации энергии подрулевыми лепестками, что позволит реже давить на тормоза и существенно экономить горючее в городских пробках. Для консерваторов оставили базовый 1,0-литровый турбомотор на 90 или 115 сил.

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В салоне теперь царит цифровая эпоха. Перед водителем раскинулись два опционных 12,3-дюймовых экрана, появилась вентиляция сидений, камеры кругового обзора и премиальная акустика Bose. Открывать авто можно будет прямо со смартфона благодаря технологии Digital Key 2. Инженеры оставили физические кнопки на консоли, хотя управление климатом сделало сенсорным.

Когда ждать в салонах

Полного повода кроссовер так и не получил, поэтому штурмовать серьезное бездорожье на нем не получится – это чисто городской житель. У европейских дилеров Hyundai новый Bayon появится в начале 2027 года. Эта модель традиционно закрывает нишу между наименьшим электрическим Inster и большим Kona, составляя серьезную конкуренцию популярному Ford Puma.