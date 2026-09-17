Новый Hyundai Bayon станет более похож на SUV и получит цифровой салон

Новый Bayon сохранит родство с Hyundai i20, но станет более квадратным и массивным с виду. Премьера модели сначала состоится в Индии, после чего автомобиль ожидают на других рынках, в том числе в Европе, пишет Carscoops.

Hyundai Bayon получит более квадратный кузов

Первое поколение Hyundai Bayon представили в 2021 году, а в 2024 модель прошла обновление. Новый автомобиль заметно изменит внешность и, по официальным эскизам, станет ближе к традиционному образу компактного SUV. Дизайн выполнен в новой стилистике Hyundai "Искусство стали".

Среди характерных деталей – разделены светодиодные фары, увеличены защитные элементы бамперов, выразительны колесные арки и приподнята линия задней части кузова. По сравнению с предшественником новый Bayon будет иметь более вертикальные и более четкие формы.

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Новый Bayon сменит позиционирование в линейке Hyundai

Смена концепции связана с развитием самого модельного ряда Hyundai. Новое поколение i20 получило более кроссоверный характер, поэтому дистанция между ним и Bayon стала менее очевидной. Новый Bayon, напротив, должен более четко занять нишу компактного B-SUV.

В Европе модель, как ожидается, будет размещаться между наименьшим электрическим Inster и большей Kona. В Индии автомобиль должен занять позицию выше Exter и Venue и ниже Creta.

В салоне появятся два 12,3-дюймовых дисплея

Интерьер нового Bayon пока рассекретили не полностью, однако ожидается, что цифровая оснастка будет сродни новому i20. В старших комплектациях может использоваться комбинация двух 12,3-дюймовых дисплеев – цифровой приборной панели и центрального экрана мультимедийной системы.

При этом Hyundai, по имеющейся информации, сохранит физические элементы управления. На центральной консоли останутся три традиционных поворотных регулятора, отвечающих за основные функции климатической системы.

Бензиновые и гибридные двигатели

Технические характеристики нового Bayon официально пока не раскрыты. Ожидается развитие силовой архитектуры сегодняшней модели с учетом особенностей конкретного рынка. Среди потенциальных вариантов называют бензиновые двигатели, установки на сжатом природном газе (CNG) и мягкие гибриды.

Для европейского рынка, по предварительным данным, текущий 1,0-литровый трехцилиндровый турбодвигатель может уступить место 1,2-литровой мягкой гибридной силовой установке. Для Индии при этом ожидается 1,5-литровый бензиновый двигатель без электрификации. Однако окончательный набор силовых агрегатов и характеристики Hyundai пока не объявила.

Новый Hyundai Bayon сначала представят в Индии.