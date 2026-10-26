Новый Hyundai Tucson бьет рекорды еще до старта продаж: чем удивляет кроссовер

Как сообщает The Korean Car Blog, ажиотаж вокруг новинки превзошел все ожидания производителя, ведь предыдущее поколение в 2020 году стартовало с отметки в 10 842 заявки. Интересно, что почти половина покупателей, а именно 44 процента, сразу выбрали топовую комплектацию, тогда как треть предпочла базовую версию.

Кроссовер 2027 года модельного года кардинально изменил имидж, получив острые и рубленые формы кузова. Машина существенно подросла: длина увеличилась почти на 6 сантиметров, ширина прибавила 4 сантиметра, а высота выросла на 2 сантиметра, что дало заметно больше простора для пассажиров.

Технологии и гибридная экономия

В салоне теперь властвует новая мультимедийная система Pleos с огромным 17-дюймовым экраном по центру передней панели. При этом инженеры Hyundai прислушались к водителям и оставили физические кнопки для главных функций, а перед глазами водителя разместили компактный 9,9-дюймовый приборный дисплей.

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Корейцы сделали ставку на электрификацию, предложив сразу три варианта силовых установок. Базовым остался 1,6-литровый турбомотор на 184 силы, но настоящим хитом обещают стать гибриды: классический на 233 лошадиные силы и плагин-гибрид мощностью 288 сил, способный проехать на электротяге около 80 километров.

Несмотря на быстрый выход новинки, текущая генерация кроссовера продолжает разлетаться как горячие пирожки. Только за этот год продажи выросли на 10 процентов, достигнув отметки более чем в 181 тысяче проданных авто.