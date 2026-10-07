Новый Jaguar будет стоить как Bentley: представлен 1000-сильный Type 01

Jaguar официально представил Type 01 – первую серийную модель новой эпохи бренда. Как сообщает Autocar, это большой четырехдверный электрический гран-турер мощностью около 1000 л. с., который должен поднять Jaguar с традиционного премиум-сегмента на ступеньку ближе к Bentley.

Jaguar поставил на карту почти все

Type 01 – не просто еще одна новинка. Для Jaguar это фактически перезапуск марки после нескольких лет паузы и радикального изменения стратегии.

Несколько лет назад компания оказалась перед выбором: постепенно сокращать модельный ряд, закрывать убыточный бренд или его полностью перезапустить. В Jaguar выбрали самый дорогой вариант – создание новой гаммы автомобилей и фактически новой идентичности.

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На эту трансформацию было направлено около £2,25 млрд. Type 01 стал первым серийным результатом этой программы.

Auto24 еще в конце 2024 года писал о радикальном ребрендинге Jaguar, когда компания изменила логотип, визуальный язык и объявила о переходе в более дорогой сегмент.

Серийный Type 01 не похож на старые Jaguar

Новинка имеет длину 5,2 метра и колесную базу около 3,2 метра. То есть по габаритам Type 01 лишь немного короче Bentley Flying Spur.

Силуэт сохранил главные черты концепта Type 00: очень длинный капот, низкая крыша, отодвинутая назад кабина и почти вертикальная задняя часть.

Jaguar сознательно отказался от традиционного подхода, когда новая модель должна легко узнаваться как предыдущая эволюция. В компании снова используют старый принцип основателя марки Уильяма Лайонса – "copy nothing", то есть "ничего не копировать".

Однако параллели с прошлым все равно есть. Представители Jaguar вспоминают долгокапотный XJS 1970-х, в свое время также радикально отличавшийся от E-Type.

От Type 00 осталось больше, чем ожидалось

Концепт Type 00, показанный в конце 2024 года, тогда вызвал больше всего споров в автомобильном мире.

Auto24 подробно рассказывал о дебюте Jaguar Type 00. Уже тогда было ясно, что будущий серийный GT сохранит длинный капот, низкую крышу и необычные пропорции шоу-кара.

Теперь это подтвердилось. Серийный Type 01 стал практичнее, получил четыре обычных двери, но общая архитектура концепта осталась.

В прошлом году Type 00 также впервые выехал на дороги общего пользования во время Недели моды в Париже, и уже тогда было видно, что дизайнерский эксперимент Jaguar не собирается оставлять только выставочным шоу-каром.

1000 л. с. и новая платформа

Type 01 создан на новой электрической архитектуре JEA, которую Jaguar разработал специально для будущего модельного ряда.

Точные характеристики батареи и электромоторов компания еще не вскрыла полностью, но заявленная мощность составляет около 1000 л.

Ранее Auto24 писал о будущем 1000-сильном электрическом GT Jaguar, когда модель еще тестировалась в виде замаскированных прототипов. Тогда было ясно, что британцы готовят не просто замену XJ, а автомобиль совсем другого уровня.

В перспективе на этой же платформе должны появиться и другие Jaguar– большой SUV и еще одна роскошная модель, которые могут получить названия Type 02 и Type 03.

Цена тоже переходит в новую лигу

Jaguar больше не собирается напрямую конкурировать с BMW 5 Series или Mercedes-Benz E-Class.

За хорошо оснащенный Type 01 компания ориентируется примерно на £150 000. Ранее назывался диапазон от £120 000 за базовые исполнения до более £150 000 за персонализированные версии.

Таким образом, новый Jaguar оказывается между верхними версиями Mercedes-Benz и младшими моделями Bentley и Aston Martin.

Именно такова и была цель ребрендинга. Jaguar хочет продавать меньше автомобилей, но гораздо дороже, превратившись из относительно массового премиального бренда в производителя эксклюзивных электромобилей.

Дизайн должен продавать автомобиль сильнее техники.

Интересно, что исследование Jaguar среди потенциальных покупателей показало, что электрическая силовая установка далеко не на первом месте среди критериев выбора.

Важнейшими оказались внешность, интерьер, качество исполнения и то, что автомобиль говорит о своем владельце. В компании много говорят о "характере" и "душе" Type 01. Это объясняет, почему во время перезапуска Jaguar столько внимания уделил дизайну, даже рискуя раздражать старых поклонников марки.

Ребрендинг уже стоил компании немало репутационных нервов. Auto24 писал о громкой критике нового стиля и кадровых изменениях в Jaguar. Но Type 01 указывает, что от самой стратегии компания не отказалась.

Jaguar несколько лет жил почти без новых машин

Перезапуск стал еще более рискованным из-за того, что Jaguar фактически поставил традиционный модельный ряд на паузу.

Компания прекратила выпуск старых моделей и некоторое время почти не продавала новые автомобили на домашнем британском рынке. Auto24 писал, что Jaguar временно прекратил продажу новых машин в Великобритании, ожидая появления новой электрической гаммы.

Теперь Type 01 должен завершить этот переходный период. На рынок автомобиль должен выйти в первой половине 2027 года. И именно тогда станет понятно, готовы ли покупатели воспринять Jaguar уже не как альтернативу Mercedes-Benz и BMW, а как более дорогой электрический бренд.