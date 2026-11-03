Новый Jeep Avenger приехал в Украину: известные цены и комплектации гибридного кроссовера

Как сообщает официальное представительство бренда Jeep в Украине, новинка совмещает фирменный узнаваемый дизайн с современными технологиями для активной жизни. Компактный SUV получил характерную черную глянцевую решетку радиатора с семью слотами, LED-оптику и легкосплавные диски диаметром от 17 или 18 дюймов.

Базовая версия кроссовера оснащается гибридной силовой установкой 1.2 e-Hybrid, выдающей 110 лошадиных сил. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением DCT, обеспечивая комбинированный расход топлива на уровне 5,5 литра на сотню километров.

Для тех, кто ищет больше уверенности вне асфальта, производитель подготовил полноприводную модификацию 4xe. Она получила более мощную 145-сильную гибридную систему на базе 48-вольтовой архитектуры, где отдельный электромотор отвечает за вращение задних колес. Такое инженерное решение позволило реализовать полноценный привод 4х4 без традиционного карданного вала. При этом аппетит в полноприводной версии даже более скромный – заявлено всего 4,8 литра на 100 км пробега.

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Что внутри и сколько стоит

Уже в стандартном оснащении все автомобили имеют цифровую приборную панель и центральный сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для наших климатических условий приятным бонусом станет пакет "Теплая зима", включающий подогрев передних кресел и нижней части лобового стекла.

За безопасность отвечает приличный набор электронных ассистентов. Среди них– системы экстренного торможения с распознаванием пешеходов, удержание в полосе движения, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль для топовых исполнений.

Украинским покупателям переднеприводный Avenger предлагают в трех комплектациях: Altitude, 85th Anniversary и Summit. Стартовая стоимость начинается с отметки 1 152 600 гривен, а за максимально укомплектованную версию придется отдать от 1 258 200 гривен.

Полноприводные модификации 4xe обойдутся немного дороже, ведь они доступны в более высоких уровнях оснащения 85th Anniversary и Overland. Цены на такие кроссоверы стартуют от 1396900 гривен, а топовая версия с особым топографическим декором салона стоит 1 403 500 гривен.