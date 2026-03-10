Новый электрический хэтчбек Volkswagen ID Polo заметили почти без камуфляжа: шпионские фото: шпионские фото

Два тестовых хэтчбека заметили на зарядной станции в заснеженных регионах Северной Европы, сообщает Carscoops. В отличие от предыдущих тестов, где автомобиль прятали под яркой маскировкой, на этот раз кузов оставили почти открытым, отмечает Auto24.

Дизайн кузова и интересные колесные диски

Внешне прототипы выглядят очень близкими к серийной версии. Один из тестовых автомобилей получил 19-дюймовые пятиспицевые легкосплавные диски, которые уже использовались на предыдущих прототипах. Другой хэтчбек оснащен альтернативным дизайном колес, что может свидетельствовать о подготовке нескольких вариантов комплектации.

Длина кузова нового электромобиля составляет 4053 мм, что соответствует формату компактного городского хэтчбека. Ожидается, что модель станет одним из самых доступных электрокаров в линейке бренда. Отдельно стоит отметить будущую спортивную версию - Volkswagen ID. Polo GTI. Она должна получить измененный обвес, более широкие бамперы, уникальные колесные диски и большой спойлер на крыше.

Интерьер уже показали официально

В этот раз фотошпионам не пришлось охотиться за снимками салона. Компания Volkswagen уже продемонстрировала интерьер прототипа на одном из автомобильных дизайнерских фестивалей. Салон выполнен в минималистичном стиле. Перед водителем расположена 10,25-дюймовая цифровая панель приборов с графикой в ретро-стиле, а по центру установлен 12,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Интересно, что производитель решил частично отказаться от моды на полностью сенсорное управление. Под экраном размещен ряд физических переключателей, а на центральной консоли вернулась классическая ручка регулировки громкости. Также на руле установлены обычные кнопки с четким тактильным откликом. Отделка салона выполнена с использованием современных переработанных материалов, которые покрывают значительную часть передней панели и дверных карт, создавая более премиальный вид без избытка глянцевого пластика.

Мощность

Ожидается, что электрический хэтчбек будет предлагаться с несколькими вариантами силовых установок. Базовая машина будет иметь мощность примерно в 114 л.с., 133 л.с. и 208 л.с. в зависимости от исполнения. В то же время мощной станет версия Volkswagen ID. Polo GTI, которая, по предварительным данным, будет развивать 223 лошадиные силы, превращая компактный электромобиль в настоящий “горячий” хэтчбек.

На старте продаж модель должна получить аккумулятор емкостью 52 кВт-ч. Позже в гамме может появиться более доступная версия с батареей 37 кВт-ч, которая будет ориентирована на базовые комплектации. Таким образом, Volkswagen ID. Polo должен стать важной моделью для бренда в сегменте компактных электромобилей, сочетая доступность, современные технологии и даже спортивные модификации.