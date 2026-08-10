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Новый электрический Smart #2 рассекретили к официальной премьере: раскрыты дизайн и характеристики

Министерство промышленности и информационных технологий Китая обнародовало нормативные документы и фотографии серийного электромобиля Smart #2. Полноценный мировой дебют новинки запланирован на Парижском автосалоне в октябре, однако ключевые технические параметры и внешний вид преемника EQ Fortwo стали известны ранее.
Электрический Smart #2 рассекретили к премьере: характеристики и запас хода

ФОТО: Carscoops|

Smart #2

Данила Северенчук
logo10 августа, 14:21
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Новая модель разработана в рамках совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely и будет выпускаться исключительно в электрическом исполнении. Дизайн серийной версии максимально приближен к концепту, представленному в апреле 2026 года, но адаптирован для дорог общего использования за счет обычных дверных ручек, уменьшенных колес, обновленной светодиодной графики и бамперов, пишет Carscoops. Габариты городского электрокара зависят от комплектации:

  • Длина: от 2751 до 2764 мм (на 56-69 мм длиннее предшественника);
  • Колесная база: 1875 мм;
  • Радиус поворота: 6,95 метра (на уровне EQ Fortwo).

Платформа, силовая установка и запас хода

В основу Smart #2 легла специальная компактная электрическая архитектура ECA (Electric Compact Architecture) Geely с независимой подвеской.

На задней оси установлен электродвигатель мощностью 60 кВт (81 л.с.), обеспечивающий максимальную скорость в 140 км/ч. Снаряженная масса китайской версии составляет 1130 килограммов.

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Производство новинки организуют в Китае, откуда Smart #2 будет поставляться на глобальные рынки, включая Европу. Электромобиль получил литий-железо-фосфатный аккумулятор с блоками от CATL, которые собирает Geely. Модель будет иметь следующие показатели:

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