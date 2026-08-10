Новый электрический Smart #2 рассекретили к официальной премьере: раскрыты дизайн и характеристики

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Smart #2
Новая модель разработана в рамках совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely и будет выпускаться исключительно в электрическом исполнении. Дизайн серийной версии максимально приближен к концепту, представленному в апреле 2026 года, но адаптирован для дорог общего использования за счет обычных дверных ручек, уменьшенных колес, обновленной светодиодной графики и бамперов, пишет Carscoops. Габариты городского электрокара зависят от комплектации:
- Длина: от 2751 до 2764 мм (на 56-69 мм длиннее предшественника);
- Колесная база: 1875 мм;
- Радиус поворота: 6,95 метра (на уровне EQ Fortwo).
Платформа, силовая установка и запас хода
В основу Smart #2 легла специальная компактная электрическая архитектура ECA (Electric Compact Architecture) Geely с независимой подвеской.
На задней оси установлен электродвигатель мощностью 60 кВт (81 л.с.), обеспечивающий максимальную скорость в 140 км/ч. Снаряженная масса китайской версии составляет 1130 килограммов.
Производство новинки организуют в Китае, откуда Smart #2 будет поставляться на глобальные рынки, включая Европу. Электромобиль получил литий-железо-фосфатный аккумулятор с блоками от CATL, которые собирает Geely. Модель будет иметь следующие показатели:
- Запас хода на уровне 300 км по европейскому циклу WLTP или 400 км по китайскому циклу CLTC, что почти вдвое превышает показатели старого EQ Fortwo;
- Быстрая зарядка – пополнение батареи от 10 до 80 процентов будет занимать менее 20 минут;
- Поддержка технологии V2L (Vehicle-to-Load) для питания внешних устройств.