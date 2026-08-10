Новый электрический Smart #2 рассекретили к официальной премьере: раскрыты дизайн и характеристики

Новая модель разработана в рамках совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely и будет выпускаться исключительно в электрическом исполнении. Дизайн серийной версии максимально приближен к концепту, представленному в апреле 2026 года, но адаптирован для дорог общего использования за счет обычных дверных ручек, уменьшенных колес, обновленной светодиодной графики и бамперов, пишет Carscoops. Габариты городского электрокара зависят от комплектации:

Длина: от 2751 до 2764 мм (на 56-69 мм длиннее предшественника);

Колесная база: 1875 мм;

Радиус поворота: 6,95 метра (на уровне EQ Fortwo).

Платформа, силовая установка и запас хода

В основу Smart #2 легла специальная компактная электрическая архитектура ECA (Electric Compact Architecture) Geely с независимой подвеской.

На задней оси установлен электродвигатель мощностью 60 кВт (81 л.с.), обеспечивающий максимальную скорость в 140 км/ч. Снаряженная масса китайской версии составляет 1130 килограммов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Производство новинки организуют в Китае, откуда Smart #2 будет поставляться на глобальные рынки, включая Европу. Электромобиль получил литий-железо-фосфатный аккумулятор с блоками от CATL, которые собирает Geely. Модель будет иметь следующие показатели: