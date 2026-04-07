Новый электрический внедорожник Bentley Barnato: первые подробности о цене и платформе

В интервью изданию Road & Track генеральный директор Bentley Americas Майк Рокко раскрыл несколько деталей о будущей новинке. Хотя окончательные цифры еще уточняются, ожидается, что цена Barnato будет сосредоточена в “нижнем сегменте” текущей линейки бренда.

Для понимания контекста: стоимость популярного кроссовера Bentayga начинается примерно с 210 000 долларов США. Интересно, что несмотря на общее охлаждение спроса на премиальные электрокары в мире, Bentley демонстрирует большую уверенность. По словам Рокко, результаты потребительских клиник впечатляют – 80% потенциальных клиентов, которые видели модель, выразили готовность ее приобрести.

Технологическое родство с Porsche и Audi

Технически новый Bentley Barnato будет построен на передовой архитектуре PPE (Premium Platform Electric). Эта же платформа лежит в основе таких технологических лидеров, как Audi A6, Q6 e-tron, а также электрических версий Porsche Macan и Cayenne. Использование платформы PPE открывает доступ к впечатляющим характеристикам:

Возможность быстрой зарядки постоянным током мощностью до 390 кВт.

Использование аккумулятора емкостью около 113 кВт-ч.

Силовая установка Barnato может предлагать от 441 л.с. до невероятных 1155 л.с. в топовых версиях.

Стоит отметить, что Porsche Cayenne Electric стоит от 109 000 до 163 000 долларов. Таким образом, разница в цене между “массовым” Porsche и эксклюзивным Bentley составит около 50 000 долларов, что подчеркивает премиальный статус британской марки.

Философия “городского внедорожника”

Bentley сознательно избегает акцента исключительно на электрическом силовом агрегате. Майк Рокко подчеркнул, что клиенты прежде всего будут воспринимать Barnato как новый роскошный внедорожник Bentley, ориентированный на городскую среду, а не просто как “очередной электрокар”. Компания делает ставку на дизайн, комфорт и узнаваемую роскошь, где тип топлива становится лишь дополнением к общему опыту вождения.

Когда ждать новинку?

Официальная тизерная кампания должна начаться в ближайшее время, а полноценный дебют модели запланирован на конец 2026 года. Однако первые серийные экземпляры Barnato появятся в автосалонах не раньше третьего квартала 2027 года. Эта задержка объясняется тщательными исследованиями и желанием бренда довести каждую деталь до идеала перед выходом в новый для себя сегмент.