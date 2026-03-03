Новый электрический внедорожник Bentley заметили на тестах: что о нем известно

В модельной линейке новый SUV расположится на ступень ниже Bentley Bentayga, сообщают инсайдеры Carscoops, отмечает Auto24. Рабочее название машины внутри компании - Urban SUV, но оно, скорее всего, временное. В отличие от Bentayga, которая доступна с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами, новая модель будет продаваться исключительно как электрокар.

Несмотря на некоторое охлаждение глобального спроса на электромобили, в Bentley уверены: клиенты бренда готовы к батарейному внедорожнику, если он будет соответствовать уровню роскоши и престижа марки. Во время зимних тестов прототип заметили в новой темной камуфляжной схеме с большой светодиодной панелью спереди. Детали экстерьера пока тщательно скрыты, но уже можно разглядеть четыре отдельных световых элемента в фарах и тонкие светодиодные задние фонари.

Платформа Porsche и потенциал до 600 л.с.

Новый Bentley построен на премиальной электрической платформе PPE (Premium Platform Electric), которую также использует Porsche Cayenne Electric. Это означает общую архитектуру, батарейные модули и, вероятно, конфигурации электромоторов. Для ориентира: базовый Cayenne Electric развивает 402 л.с., а в версии Turbo показатель достигает 1 039 “лошадок”. Ожидается, что стартовая версия Bentley будет выдавать около 600 л.с., что вполне соответствует статусу бренда. Появится ли флагман с четырехзначной мощностью пока неизвестно.

Быстрая зарядка как ключевое преимущество

Один из главных акцентов - скорость пополнения энергии. Внедорожник будет поддерживать сверхбыструю зарядку постоянным током, что позволит добавить около 160 км пробега всего за семь минут. Для премиального сегмента это важный аргумент, ведь покупатели ожидают не только роскоши, но и технологического удобства.

Интерьер с ДНК Porsche и Audi

Фотографии салона свидетельствуют о тесном техническом родстве с моделями концерна. Внутри установят изогнутый центральный дисплей мультимедийной системы, подобный тому, что используется в Cayenne Electric, а также отдельную цифровую панель приборов перед водителем. Некоторые элементы управления напоминают решения с нового Audi Q3, в частности, многофункциональный подрулевой переключатель, где слева собраны поворотники, стеклоочистители и свет, а справа размещено управление трансмиссией. В то же время материалы отделки и уровень исполнения обещают остаться исключительно премиальными с акцентом на кожу, дерево и индивидуализацию.

Дебют и старт продаж

Официальная премьера серийной версии может состояться уже в конце этого года. Поставки клиентам ожидаются в 2027 году. К тому времени инженеры смогут окончательно отшлифовать технические детали и, вероятно, выбрать для модели название.