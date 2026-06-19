Новый электроседан Hyundai Ioniq V оснащен небольшой батареей, но его запас хода составляет 650 километров

Хотя некоторые электромобили Hyundai, продаваемые на мировых рынках, впечатляют своими технологиями, ни один из них не выходит за рамки смелых решений, реализованных в Ioniq V, который бренд впервые представил в Китае в начале этого года.

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Главная особенность – дизайн

Главный акцент новинки сделан на радикальном клиновидном дизайне кузова. Благодаря уникальной обтекаемой форме высокопроходимый электрический седан получил сверхнизкий коэффициент лобового сопротивления. Это позволило минимизировать потребление энергии на высоких скоростях и создать внутри просторный, полностью цифровой кокпит с футуристической архитектурой приборной панели.

Технические характеристики и расход топлива

Когда Hyundai впервые раскрыла дизайн Ioniq V в апреле, детали силовой установки почти полностью держались в секрете. Однако недавно опубликованные данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) наконец раскрыли все технические детали, пишет Carscoops.

Автомобиль работает на прогрессивной 800-вольтовой архитектуре, которая в глобальных моделях семейства Ioniq обычно поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью около 250 кВт. Покупатели смогут выбирать между двумя литий-железо-фосфатными аккумуляторными блоками, которые являются довольно скромными для машины такого класса:

Базовая версия: оснащается аккумулятором емкостью 53,5 кВт·ч и одним электродвигателем мощностью 188 лошадиных сил. В зависимости от комплектации вес такого автомобиля составляет от 1707 кг до 1737 кг. Оптимистичный китайский цикл CLTC обещает для этой версии запас хода на уровне 520–540 км, хотя в реальных условиях европейских дорог пробег составит ближе к 400 км.

оснащается аккумулятором емкостью 53,5 кВт·ч и одним электродвигателем мощностью 188 лошадиных сил. В зависимости от комплектации вес такого автомобиля составляет от 1707 кг до 1737 кг. Оптимистичный китайский цикл CLTC обещает для этой версии запас хода на уровне 520–540 км, хотя в реальных условиях европейских дорог пробег составит ближе к 400 км. Версия для длительных путешествий получила аккумуляторную батарею на 66,8 кВт·ч в комплекте с более мощным двигателем на 225 к.с. Вес кросс-седана в такой конфигурации увеличивается до 1808 кг. Заявленный паспортный запас хода составляет от 620 до 650 км, однако реальная достижимая цифра с учётом европейских трасс ожидается в районе 500 км.

Что наиболее интересно, в документах MIIT также упоминается загадочная модификация Ioniq V с "увеличенным" запасом хода, однако её подробные технические характеристики Hyundai обнародует чуть позже. Официальные прайс-листы на этот космический седан появятся в ближайшее время, а первые поставки клиентам запланированы на конец этого года. Пока что бренд не подтвердил глобальные продажи новинки за пределами Поднебесной, однако эксперты прогнозируют высокую вероятность её появления на рынках Австралии и Европы.