Новый Kia Sportage проходит испытания: радикальный дизайн и фокус на гибриды

Как сообщает Carscoops, официальная премьера новинки ожидается уже в следующем году, а на рынок кроссовер выйдет как модель 2028 года. Инженеры активно испытывают прототип, плотно закрытый камуфляжем, однако общие черты кузова уже дают понять направление мнения дизайнеров.

Больше углов и стиль электрокаров

Судя по шпионским фото, форма кузова избавилась от плавных линий в пользу острых углов. Боковые окна теперь имеют четкую геометрию, что делает кроссовер визуально похожим на старшие электрические модели бренда, такие как EV5 да EV9.

Передняя часть также испытала серьезные вмешательства. Вместо единственного большого блока оптики, который мы видим на текущей версии, следующее поколение получит разделенные фары. Основные прожекторы разместят ниже на бампере в квадратных корпусах, а ходовые огни, вероятно, объединят вертикальные и горизонтальные светодиодные полосы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Знакомая платформа и ставка на гибриды

Технически новый Sportage будет опираться на проверенную архитектуру N3/N4, которую разделяет с новым Hyundai Tucson. Благодаря этому кроссовер прибавит в длине примерно 60 миллиметров и получит несколько растянутую колесную базу, что гарантирует больше простора в салоне.

Под капотом сюрпризов не ожидается, ведь моторная гамма будет полностью дублировать линейку Tucson. Базовыми останутся 1,6-литровый турбомотор и 2,0-литровый атмосферник, которые будут выдавать от 148 до 190 лошадиных сил.

Однако главный акцент корейцы делают на электрифицированных версиях. Классический гибрид с батареей на 1,49 кВт-ч обеспечит около 242 лошадиных сил, тогда как топовый гибрид-плагин с аккумулятором на 17,1 кВт-ч сможет похвастаться мощностью в 288 сил и солидным запасом хода на чистой электротяге.