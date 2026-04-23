Новый китайский внедорожник Tank 700 получил 864 лошадиные силы и расход топлива в 1 литр на 100 км

Несмотря на противоречивый дизайн, напоминающий смесь Mercedes-Benz G-Class и Suzuki Jimny, новинка предлагает уникальную для своего сегмента гибридную установку с огромным запасом хода на электротяге, пишет Carscoops.

Читайте также: Китайские авто впервые стали популярнее японских в Австралии

Гибридная установка и экстремальная мощность

Главной особенностью Tank 700 Hi4-Z стал его подзарядный гибридный привод. Силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 248 л.с. и двух электродвигателей. Один из них интегрирован в трансмиссию (288 л.с.), а другой расположен на задней оси (322 л.с.). Суммарная отдача системы достигает невероятных 864 лошадиных сил.

Внедорожник оснащен аккумулятором емкостью 59 кВт-ч, что позволяет проезжать до 191 километра исключительно на электрической энергии. По заявлению GWM, в гибридном режиме расход топлива составляет всего 1,16 литра на 100 км, а при разряженной батареи этот показатель возрастает до 8,45 литра.

Динамика и внедорожные возможности

Несмотря на колоссальную мощность, разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5,6 секунды. Это достойный результат для тяжелого рамного внедорожника, однако он значительно уступает показателям спортивных авто с аналогичным количеством лошадиных сил. Вероятно, на динамику влияет значительная масса автомобиля и его специфическая аэродинамика.

Кроме скоростной версии Hi4-Z, производитель предложил модификацию Hi4-T, ориентированную на суровое бездорожье. Она оснащается 3,0-литровым двигателем V6 и имеет три блокировки дифференциалов. Эта версия использует меньшую батарею емкостью 37,1 кВт-ч, но демонстрирует аналогичное время разгона до сотни благодаря меньшему весу.

Также интересно: Какое на самом деле автомобильное производство в Иране и сколько там стоит бензин

Дизайн и рыночные перспективы

Экстерьер Tank 700 продолжает вызывать дискуссии среди экспертов из-за заимствования стилистических элементов у известных европейских и японских моделей. Обновление 2026 года принесло модели более спортивный обвес и агрессивные детали кузова. Официальная премьера новинки состоится на Пекинском автосалоне в эти выходные.