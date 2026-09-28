Новый кроссовер Rivian R3 будет значительно дешевле R2: сколько будет стоить конкурент Tesla

Как пишет издание Carscoops, генеральный директор Rivian Ар-Джей Скариндж в интервью The New York Times раскрыл новые детали по поводу будущей линейки бренда. Главная новость – компактный кроссовер R3 получит "ощутимо более низкий ценник", чем у модели R2, которая сейчас стартует от 45 000 долларов.

Хотя точных цифр компания пока не называет, эксперты прогнозируют прайс в пределах от 35 до 40 тысяч долларов. Для украинских водителей это одно: когда после дебюта эти машины начнут появляться на страховых аукционах США, мы получим очень интересную и стильную альтернативу привычным Tesla. За эти деньги покупатель получает полноценный кроссовер с интересным ретро-дизайном и серьезными характеристиками.

Что предлагает новый Rivian R3

Техническая часть смотрится очень достойно. Известно, что R3 будет продаваться с двумя вариантами батарей. Топовая версия сможет проезжать более 480 км на одном заряде. А для любителей динамики готовят трехмоторную конфигурацию, которая будет выстреливать до первой сотни менее чем за 3 секунды.

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