Новый Lotus Esprit получит новейший V8 на 700 сил, характеристики которого поражают

Как сообщает Motor1, разработкой силовой установки под индексом W40 занимались инженеры Horse Powertrain. Они применили конфигурацию с турбинами в развале блока цилиндров, что позволило сделать агрегат максимально компактным и снизить вес до 200 килограммов.

Сам по себе бензиновый мотор генерирует 671 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. Однако разработчики сразу же проектировали его как основу для гибридных систем, поэтому в паре с электромоторами общая отдача легко перевалит за отметку в 1000 сил.

Молниеносная коробка передач

Вместе с двигателем дебютировала и совершенно новая восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя "мокрыми" сцеплениями. Она способна выдерживать до 1050 Нм тяги, а смена передач происходит менее чем за 20 миллисекунд.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Время предварительной активации сцепления составляет менее 50 миллисекунд",– отмечают представители Horse Powertrain. На практике это означает почти мгновенную реакцию на нажатие педали газа без раздражительных задержек.

Легкость как философия Lotus

Lotus планирует установить этот V8 на модель Type 135, которая должна стать идеологическим наследником легендарного Esprit. Официальная премьера суперкара запланирована на 2028 год. Чтобы сберечь фирменную управляемость, компания отказалась от тяжелых батарей в пользу классического гибрида.

Кроме того, использование технологий из Формулы-1 позволило снизить вес 150-киловаттного электромотора со стандартных 90 до скромных 20 килограммов. Ожидается, что электрическая часть будет отвечать за вращение передних колес, тогда как бензиновый V8 будет передавать всю мощь на заднюю ось. Общая масса автомобиля при этом не должна превышать 1500 кг.

Перспективы нового V8

Создание абсолютно нового V8 в современных реалиях жестких экологических норм– явление крайне редкое. Именно поэтому Horse Powertrain называет W40 двигателем, который изначально создавался для электрификации, а не просто адаптировался под нее.

По всей вероятности, этот агрегат появится не только на британских суперкарах. Учитывая, что Geely владеет брендами Volvo, Polestar да Zeekr, мощный V8 может найти применение на больших внедорожниках или пикапах концерна, чтобы оправдать немалые инвестиции в разработку.