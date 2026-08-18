Новый Mercedes-Benz C-Class получил бензиновые и дизельные версии: цены и характеристики

Заказы на все версии нового Mercedes-Benz C-Class в Германии открывают с 18 августа 2026 года. Цены на седан C 200 стартуют от 41 045 евро без НДС или 48 844 евро с учетом налога.

C-Class получил масштабное техническое обновление

Mercedes-Benz называет это самым масштабным техническим обновлением в истории современного C-Class. Обновление охватило как седан, так и универсал Estate. Внешне автомобили получили более выразительный дизайн с просмотренными световыми приборами и характерной световой графикой. В то же время основные пропорции C-Class остались знакомыми, поэтому модель сохраняет узнаваемый вид.

Основные перемены произошли внутри. Автомобиль получил современные цифровые функции на базе операционной системы MB.OS, возможность обновления программного обеспечения“ по воздуху“ и усовершенствованный голосовой ассистент MBUX с функциями искусственного интеллекта. Система навигации теперь использует технологии Google Maps, а в перспективе – AI Agent от Google Cloud. С помощью голосового ассистента водитель сможет, в частности, искать зарядные станции и парковочные места и получать информацию об их доступности.

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“ Новый C-Class доказывает, что преемственность и инновации не противоречат друг другу. Благодаря спортивной элегантности, электрифицированным высокотехнологичным силовым установкам и интеллектуальным системам на базе MB.OS он предлагает то, что действительно нужно водителям: проверенная надежность и технологии, которые создают реальную добавленную ценность в повседневной жизни.” , – отметил Маттиас Гайзен, член правления Mercedes-Benz Group AG по продажам и клиентскому опыту.

Плагин-гибрид проезжает до 100 км на электротяге

Одной из основных технических особенностей обновленного Mercedes-Benz C-Class остаются гибридные силовые установки. Плагин-гибридные версии C 400 e 4MATIC в кузовах седан и Estate совмещают четырехцилиндровый бензиновый двигатель с мощным электромотором. Суммарная отдача системы составляет до 290 кВт (395 л.с.) и 650 Нм крутящего момента.

Литий-ионная батарея имеет полезную емкость 19,53 кВтч, а запас хода исключительно на электротяге достигает 100 км, поэтому значительную часть ежедневных поездок автомобиль может совершать без запуска бензинового двигателя. Гибрид можно заряжать переменным током мощностью до 11 кВт, например, от домашней зарядной станции. На скоростных станциях постоянного тока максимальная мощность заряда составляет 55 кВт.

Дизельный C-Class совместим с биотопливом

Для покупателей, предпочитающих дизельные двигатели, Mercedes-Benz сохраняет четырехцилиндровый 2,0-литровый двигатель OM 654 EVO. Силовой предлагается в двух вариантах мощности: 120 кВт (163 л.с.) и 147 кВт (200 л.с.). Мотор получил новый турбокомпрессор с переменной геометрией и модернизированную топливную систему Common Rail с давлением до 2200 бар.

По заявлению Mercedes-Benz эти решения позволили улучшить реакцию на нажатие педали акселератора, процесс сгорания горючего, уровень выбросов и экономичность. Еще одна особенность – совместимость с биотопливом HVO100, B10 и B20. Все двигатели C-Class также модернизированы с учетом будущих экологических требований, в частности, подготовлены к переходу на стандарт EU7.

Подвеску сделали спортивнее

Инженеры Mercedes-Benz перенастроили подвеску C-Class, чтобы автомобиль стал более маневровым без потери комфорта во время продолжительных поездок. Более жесткое соединение элементов подвески и новые настройки адаптивных амортизаторов должны уменьшить крены кузова и сделать реакции автомобиля на руль более точными.

Спереди используется конструкция с четырьмя рычагами с каждой стороны, тогда как задняя ось имеет многорычажную схему с пятью рычагами. Mercedes-Benz также сохранил подруливание задних колес. Система может отклонять задние колеса на угол до 2,5 градуса, уменьшая диаметр разворота на 43 см – до 10,64 метра. На скорости до 100 км/ч задние колеса поворачиваются в противоположную сторону от передних, повышая маневровость. На скорости свыше 100 км/ч они возвращаются в том же направлении, что и передние, улучшая устойчивость автомобиля.

C-Class стал тише

Mercedes-Benz также уделил внимание акустическому комфорту. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет от 0,24 у седана и от 0,26 у универсала Estate. Просмотренные наружные зеркала, уплотнение лобового стекла и оптимизированная форма кузова должны уменьшать аэродинамический шум. Кроме того, изменения внесли в крепление выхлопной системы и шумоизоляцию. В компании отмечают, что благодаря этому салон остается тихим даже при интенсивном разгоне и движении на высокой скорости.

Новые системы помощи водителю

Обновленный C-Class может оснащаться 10 камерами, 5 радарами и 12 ультразвуковыми датчиками. Они работают совместно с центральным вычислительным блоком и программной платформой MB.OS. В зависимости от комплектации, система MB.DRIVE может помогать с управлением, удержанием в полосе, поддержанием дистанции, торможением и ускорением.

Среди доступных функций – Lane Change Assist, которая может производить перестройку после прикосновения водителя к рычагу указателей поворота. Более расширенная система MB.DRIVE ASSIST PLUS помогает в более сложных дорожных ситуациях, в частности, может замедлять автомобиль перед знаком STOP или красным сигналом светофора.

MB.DRIVE ASSIST PRO должно обеспечивать автоматизированное перемещение автомобиля между заданными точками даже в плотном городском трафике. Первоначально эта функция будет доступна на китайском рынке. Отдельно предусмотрены системы помощи при парковке и движении с прицепом. Парковочный пакет с камерой кругового обзора 360° позволяет автоматически находить подходящие места и помогать при заезде и выезде.

Новой функцией также явилась Reverse function. При определенных условиях автомобиль может автоматически повторить часть маршрута задним ходом, которым он только что проехал вперед. Это может быть полезно на узких участках дороги, где нет возможности развернуться.

Навигация видит окружающее пространство в 3D

Еще одной новой функцией стала MBUX Surround Navigation. Камеры и датчики формируют трехмерное изображение окружающего пространства и совмещают его с навигационными подсказками. На дисплее могут отображаться другие автомобили, велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы.

Это должно помогать водителю лучше понимать дорожную ситуацию и видеть ее примерно так, как ее воспринимают системы помощи. Для C-Class также впервые стала доступна навигация с дополненной реальностью, которая раньше предлагалась в старших моделях Mercedes-Benz S-Class и EQS.

Новые фары DIGITAL LIGHT

Обновленный C-Class получил новое поколение опциональных фар DIGITAL LIGHT с технологией micro-LED. Mercedes-Benz заявляет, что новый высокопроизводительный чип и элементы micro-LED увеличили зону освещения примерно на 40%, одновременно сократив энергопотребление до 50% по сравнению с предыдущей системой. Система ULTRA RANGE может динамически изменять направление дальнего света, а функция частичного дальнего света позволяет лучше освещать плохо заметных участников движения, не ослепляя других водителей.