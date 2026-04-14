Новый Mercedes-Benz EQS поразил запасом хода

В основе обновленного Mercedes-Benz EQS лежит электрическая архитектура следующего поколения. Главной звездой линейки стал EQS 450+, запас хода которого по циклу WLTP вырос на 13% и теперь составляет рекордные 926 километров. Это позволяет путешествовать между европейскими столицами, например, из Мюнхена в Париж, без всякой остановки на подзарядку, отмечает Auto24.

Такие показатели стали возможными благодаря:

Новой 800-вольтовой системе она позволяет заряжать батарею мощностью до 350 кВт. Всего за 10 минут автомобиль способен пополнить запас хода на 320 км.

Увеличенным аккумуляторам: благодаря оптимизированной химии ячеек емкость выросла до 122 кВт-ч. Двухступенчатой коробке передач , установленной на задней оси и обеспечивающей мгновенное ускорение на низких скоростях и высокую эффективность на трассе.

Революционное управление steer-by-wire

Mercedes-Benz стал первым немецким производителем, который внедрил в серийное производство систему рулевого управления без механической связи под названием “steer-by-wire”. Эта технология позволяет полностью избавиться от вибраций от дорожного полотна на руле, сохраняя при этом идеальную точность.

В зависимости от ситуации, система гибко изменяет передаточное число, делая маневрирование на парковке чрезвычайно легким, а движение на большой скорости – стабильным. Кроме того, steer-by-wire позволило сделать дизайн руля более плоским, что облегчает посадку и выход из авто.

Цифровой мозг: MB.OS и искусственный интеллект

Обновленный EQS стал первой моделью, получившей операционную систему Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Это настоящий суперкомпьютер на колесах, подключен к облаку Mercedes-Benz Intelligent Cloud и оснащен искусственным интеллектом. Среди цифровых инноваций:

Виртуальный ассистент MBUX: благодаря интеграции технологий Microsoft, он способен вести сложные диалоги и предлагать персонализированные решения.

Комфорт уровня люкс и экологичность

Для пассажиров заднего ряда EQS теперь предлагает настоящий “мобильный офис” с двумя 13,1-дюймовыми экранами и возможностью проведения видеоконференций через Microsoft Teams или Zoom. Уникальной фишкой стал подогрев ремней безопасности, которые прогреваются до 44°C, обеспечивая ощущение уюта и мотивируя пассажиров снимать верхнюю одежду, что повышает безопасность во время поездки.

Для тех, кто заботится об окружающей среде, впервые стал доступен интерьер без кожи. Кроме того, автомобиль можно использовать как гибкий источник энергии для дома (vehicle-to-home), отдавая накопленный заряд обратно в сеть. Цены в Германии на обновленный EQS 400 стартуют от 94 403 евро.