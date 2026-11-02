Новый Mitsubishi Pajero рвет рынок: внедорожник собрал годовую кассу еще до старта продаж

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на Automotive News, официальный прием заявок на новинку открыли 1 октября, и уже к 28 числу дилеры получили потрясающее количество обращений. Этот показатель полностью перекрывает целевые ожидания бренда на весь финансовый год, который завершится в марте 2027 года.

Главным сюрпризом для маркетологов явилась статистика происхождения клиентов. Оказалось, что львиная доля заказчиков раньше ездила на автомобилях конкурентов, в том числе на строгих вездеходах, обычных кроссоверах и даже больших минивэнах.

В то же время в дилерские центры Mitsubishi возвращаются и давние фанаты марки. Многие из них когда-то владели Pajero предыдущих поколений, затем пересел на автомобили других брендов, а теперь решил вернуться ради нового флагмана.

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За что готовы платить покупатели

Любопытно, что экономить на возрожденной легенде никто не собирается. Около 70 процентов всех заказов приходятся на топовую версию Super Exceed, которая стоит почти 8 миллионов иен, что в эквиваленте составляет около 51 400 долларов.

За эти деньги владелец получает не только бескомпромиссную проходимость, но и серьезную заявку на люкс. Автомобиль оснащается сиденьями из полуанилиновой кожи с вентиляцией, 20-дюймовыми дисками и премиальной аудиосистемой Yamaha на 12 динамиков.

Производитель четко целится в аудиторию, обычно рассматривающую покупку Toyota Land Cruiser. И статистика продаж самых дорогих комплектаций доказывает, что люди готовы переплачивать за комфорт в сочетании с рамной конструкцией.

Настоящий внедорожник, а не клон

В отличие от многих современных моделей бренда, перелицованных копиями машин Renault и Nissan, новый флагман разработали самостоятельно. В его основе лежит крепкая лонжеронная рама от пикапа Triton (L200), что гарантирует реальные возможности на бездорожье, а не только агрессивный внешний вид.

Официальный старт продаж в Японии запланирован на 17 декабря, а затем линейку могут пополнить еще две меньшие модели. Что касается возвращения другой легенды, Lancer Evolution, то президент компании Кейсуке Кишиура назвал эту модель "сокровищем", но честно признал, что разработка преемника не ведется из-за необходимости сфокусироваться на массовых авто.