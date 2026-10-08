Новый мост через Тису и пункт пропуска с Румынией наконец-то открыли: что ждет водителей

Открытие этого масштабного инфраструктурного объекта существенно разгрузит трафик и создаст новый удобный коридор для легковых автомобилей и грузовиков между Украиной и Румынией.

Как сообщил на своей ФБ-странице глава уездного совета румынского округа Марамуреш Габриэль Валерий Зетеа, объект запускают в полноценную эксплуатацию без излишних задержек.

Лента перерезать не будут

Вместо традиционного перерезания лент должностными лицами, граница сразу станет функциональной для реального движения транспорта.

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С первого дня на локации будут работать пограничная полиция и таможенная служба обеих стран.

Мост сделали, опробовали, пункт пропуска и всю его инфраструктуру построили, и вот наступает время запуска МАПП в эксплуатацию. Фото: Gabriel Valer Zetea

Для полноценной работы все рабочие места оборудованы мебелью и компьютерами, а информационные базы данных подключены и полностью синхронизированы.

" Это будет не просто церемония, мы не будем ждать, когда через мост смогут проехать первые автомобили. Как только прозвучит заявление об открытии, люди сразу смогут свободно пользоваться новым маршрутом,– отмечает председатель уездного совета румынского округа Марамуреш Габриэль Валерий Зетеа.

Особенность МАПП "Белая Церковь– Сигету Мармацией" в том, что он будет общим для Украины и Румынии, а его локация– на румынской территории. Инфографика: Авто24 с фото Gabriel Valer Zetea



Масштабный проект и европейские средства

Строительство этого перехода стал одним из важнейших пограничных проектов для Румынии за последние годы. Финансирование работ осуществлялось преимущественно на средства европейских фондов, а официальные межправительственные соглашения Киев и Бухарест финализировали в течение 2023-2024 годов.

По словам Габриэля Валерия Зетеа, это важный момент для Румынии и ее отношений с Украиной, ведь давняя мечта всего региона наконец-то становится реальностью.

Об этом, в частности, он выложил вчера вечером на своей ФБ-странице 23-минутный видеосюжет (см. видео внизу).