Новый Nissan Leaf имеет серьезные проблемы: авто может загореться даже на парковке

Как пишет Carscoops, согласно официальной информации, дефект связан с литий-ионной батареей емкостью 78 кВт-ч. Во время производства край катода аккумулятора мог быть поврежден. В случае деформации этот элемент способен вызвать внутреннее короткое замыкание и перегрев, что повышает риск воспламенения батареи. Особенно тревожным является то, что инцидент может произойти без каких-либо предупреждений даже когда автомобиль просто стоит на парковке.

Уже зафиксированы инциденты в Японии и США

На данный момент подтверждено два случая перегрева аккумулятора: 16 февраля в Японии, когда припаркованный Nissan Leaf подвергся тепловому инциденту прямо на улице и 2 марта в США, на территории дилерского центра. В обоих случаях автомобили были выключены и не заряжались. Пострадавших нет, но сам факт таких ситуаций вызвал серьезное беспокойство.

Что делать владельцам: жесткие рекомендации от производителя

Nissan настоятельно рекомендует владельцам пораженных авто немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля, не заряжать батарею, парковать машину исключительно на открытом пространстве, подальше от зданий и других авто и как можно быстрее обратиться к официальному дилеру. Компания также пообещала предоставить подменный автомобиль на время ремонта.

Как обнаружили проблему

Выявить дефект удалось благодаря телематическим данным, которые позволили отследить аномальное поведение батарей. После этого инженеры смогли точно определить конкретные автомобили по VIN-кодам. Это позволило ограничить отзыв только 51 экземпляром, а не всей партией.

Решение проблемы: замена батарей бесплатно

После обращения к дилеру владельцы получат полный ремонт бесплатно. В зависимости от степени повреждения специалисты заменят отдельные модули аккумулятора, или установят новый батарейный блок полностью. Официальные сообщения владельцам начнут поступать с 17 апреля, однако связь с клиентами уже начата.