Новый Opel Frontera получил 130-сильный двигатель с "автоматом": известна цена в Украине

Как сообщает официальное представительство бренда Opel, теперь отечественные покупатели могут выбрать кроссовер с бензиновым двигателем третьего поколения. По словам автопроизводителя, около 70 процентов компонентов этого мотора абсолютно новые.

Этот агрегат объемом 1,2 литра выдает 230 Нм крутящего момента уже при 2250 оборотах в минуту, что гарантирует уверенный старт в городском потоке. Мотор работает в паре с надежной шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Благодаря обновленному турбокомпрессору с изменяющейся геометрией и системе непосредственного впрыска, автомобиль разменивает первую сотню за 9,9 секунды. Максимальная скорость достигает 200 километров в час. При этом заявленный расход горючего в смешанном цикле составляет вполне приемлемые 6,1 литра на сотню километров.

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Практичность и современные технологии

Кроссовер создавали с прицелом на семейные нужды, поэтому габариты вполне оправдывают ожидания: длина кузова составляет 4385 миллиметров при колесной базе 2670 миллиметров. Багажное отделение вмещает 460 литров, а если сложить спинки заднего ряда, полезное пространство увеличивается до значительных 1600 литров.

В салоне водителя встречает современная цифровая приборная панель на 10 дюймов и большой сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Она без проблем поддерживает беспроводное подключение через Apple CarPlay и Android Auto, что существенно упрощает использование навигации.

Автомобиль также получил неплохой зимний пакет, включающий полноценный подогрев передних сидений, всего руля и лобового стекла. За безопасность отвечает целый комплекс электронных помощников, в том числе система стабилизации ESP, помощь при старте на подъеме и мониторинг давления в шинах.

Цены и комплектации в Украине.

Новая бензиновая модификация уже доступна для заказа украинских дилеров. Цена на Opel Frontera с двигателем 1.2 Turbo и автоматически стартует от 1 031 000 гривен (22 700 долларов) за базовую, но хорошо оснащенную комплектацию Edition.

Напомним, что ранее на нашем рынке дебютировала гибридная версия этой модели. Она предлагает суммарную мощность 145 лошадиных сил и оснащается роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.