Новый пикап Hyundai будет братом Chevrolet Colorado: компании усиливают сотрудничество

Ожидается, что новинка станет частью масштабной стратегии двух автогигантов, которые планируют совместно производить сотни тысяч автомобилей ежегодно, охватывая различные сегменты – от коммерческого транспорта до утилитарных внедорожников, сообщает Motor1.

Платформа от Chevrolet Colorado станет основой

По предварительным данным, новый пикап получит платформу GMT 31XX, которая уже используется в актуальном поколении Chevrolet Colorado. Это современная рамная архитектура, которая хорошо зарекомендовала себя для выносливости и внедорожных возможностей. Впрочем, базовую конструкцию существенно доработают. Инженеры адаптируют ее под специфику региональных рынков, где важны высокая грузоподъемность, простота обслуживания и способность работать в сложных дорожных условиях.

Ставка на дизель и практичность

Одно из ключевых отличий нового пикапа – ориентация на дизельные силовые агрегаты. Именно такие моторы остаются наиболее популярными в странах Латинской Америки из-за своей экономичности и ресурса. Кроме того, платформа будет адаптирована под версии с одинарной кабиной, что важно для коммерческого использования. Также ожидается модернизация задней оси, которая позволит повысить грузоподъемность и сделать пикап более универсальным в ежедневной работе.

Где будут производить новинку

Производство модели планируют наладить в Бразилии, на заводе GM в Сан-Жозе-дус-Кампус. Именно там появятся две родственные модели: новое поколение Chevrolet S10 и первый среднеразмерный пикап под брендом Hyundai. Обе новинки, по предварительной информации, дебютируют ближе к 2028 году.

Несмотря на интерес к сегменту среднеразмерных пикапов, новая модель не планируется для американского рынка. Chevrolet S10 традиционно ориентирован на Латинскую Америку, и Hyundai, вероятно, будет придерживаться той же стратегии. Впрочем, корейский бренд уже намекал на разработку отдельного рамного пикапа для США, который может получить другую платформу и позиционирование.

Объединение опыта Hyundai и General Motors выглядит логичным шагом в сегменте, где важны не только технологии, но и проверенные решения. Использование базы Chevrolet Colorado позволяет сократить затраты на разработку и одновременно предложить конкурентный продукт. В результате рынок может получить выносливый и практичный пикап, созданный с учетом реальных потребностей пользователей, а не только маркетинговых трендов.