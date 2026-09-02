Новый Polestar 4 SUV наконец получил заднее стекло: электрокроссовер стал больше и доступнее

Как сообщает издание Carscoops, бренд решил сделать свою "четверку" гораздо практичнее. Новый Polestar 4 SUV– это не просто смена формы кузова с фастбека на классический кроссовер. Главная новость для водителей состоит в том, что инженеры отказались от самой противоречивой фишки модели – "глухой" задней части без стекла. Теперь в салон вернулось нормальное зеркало заднего вида, хотя поклонники гаджетов все еще могут заказать цифровое.

Что это значит на практике? Во-первых, пассажиры на заднем ряду получили дополнительные 25 мм пространства над головой. Во-вторых, если сложить сиденье, объем багажника растет до солидных 1665 литров ( против 1536 литров в купе ).

Однако самый приятный сюрприз– это стоимость новинки. В Великобритании новый SUV стоит на 2000 фунтов дешевле купевидной версии. Базовая цена стартует от 54 750 фунтов стерлингов (73 788 долларов).

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Запас хода и динамика

Техническая часть осталась знакома. Базовая версия с одним мотором на задней оси выдает 268 лошадиных сил и проезжает до 629 км на одном заряде батареи емкостью 100 кВт-ч. Также есть полноприводная версия Dual-motor на 536 "лошадок". Она достигает 100 км/ч всего за 3,9 секунды, хотя запас хода меньше – до 600 км.

Максимальная мощность зарядки составляет до 200 кВт. Это неплохой показатель, хотя главный конкурент BMW iX3 предлагает вдвое более быструю зарядку.

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