Новый Porsche 911 GT3 S/C неожиданно дебютировал с атмосферным двигателем и "механикой"

Линейка моделей Porsche GT пополнилась новым 911 GT3 S/C, который впервые в истории серии получил полностью автоматическую складную крышу. Автомобиль сочетает в себе легкую конструкцию экстремального 911 S/T и атмосферный двигатель, предлагая водителям бескомпромиссный опыт управления под открытым небом.
Новый Porsche 911 GT3 S/C: атмосферный двигатель и механическая КПП

ФОТО: Porsche

Porsche 911 GT3 S/C

Данила Северенчук
17 апреля, 17:20
Новинка не является лимитированной, что отличает ее от предыдущих спецверсий Speedster, отмечает Auto24. Главной задачей инженеров Porsche Porsche было сохранение минимального веса при наличии механизма складной крыши.

Благодаря широкому использованию углеродного волокна, из которого изготовлены капот, крылья и двери, масса автомобиля составляет всего 1497 килограммов. Это лишь на 30 кг больше, чем у предыдущего коллекционного 911 Speedster. Для достижения таких показателей, разработчики также установили:

  • Магниевые диски с центральной блокировкой (20 дюймов спереди и 21 сзади, уменьшающие подрессоренную массу на 9 кг.
  • Керамические тормоза, которые входят в базовую комплектацию и весят на 20 кг меньше чугунных аналогов.
  • Облегченный аккумулятор емкостью 40 Ач экономит еще 4 кг.
  • Магниевый каркас крыши: автоматический мягкий верх открывается за 12 секунд на скорости до 50 км/ч.

Атмосферная мощность и механическое управление

Сердцем родстера стал 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель, способен раскручиваться до 9000 об/мин. Силовой агрегат выдает 510 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В соответствии с философией “автомобиля для водителя”, модель доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач с короткими передаточными числами.

Родстер разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 313 км/ч. Впервые для открытых моделей 911 использована передняя ось на двойных поперечных рычагах, что в сочетании со спортивными шинами обеспечивает управляемость на уровне трековых болидов.

Интерьер для трека

Салон автомобиля выполнен в строгой двухместной компоновке. В базе установлены спортивные сиденья Plus, а в качестве опции можно заказать углепластиковые “ковши”. Цифровая панель приборов получила режим Track Screen, который выводит только критически важные данные о состоянии шин и масла, а тахометр можно повернуть так, чтобы красная зона оказалась сверху (на 12 часов). Для индивидуализации доступен пакет Street Style, который добавляет:

  • Графику на крыльях и надписи “PORSCHE” цвета Pyro Red.
  • Рычаг переключения передач с деревянной ручкой и открытой схемой переключения.
  • Отделка салона четырехцветной плетеной кожей.

В качестве дополнительного аксессуара предлагается 80-литровый кожаный багажный бокс весом 10 кг, который фиксируется в задней части салона с помощью специальных штифтов. Новый Porsche 911 GT3 S/C уже доступен для заказа у официальных дилеров.

#Aвтоновинки #Новости #911 GT3 2017 #Фото #Porsche