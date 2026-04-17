Новый Porsche 911 GT3 S/C неожиданно дебютировал с атмосферным двигателем и "механикой"

Новинка не является лимитированной, что отличает ее от предыдущих спецверсий Speedster, отмечает Auto24. Главной задачей инженеров Porsche Porsche было сохранение минимального веса при наличии механизма складной крыши.

Читайте также: Тысячи новых немецких автомобилей из-за войны с Ираном застряли в море

Благодаря широкому использованию углеродного волокна, из которого изготовлены капот, крылья и двери, масса автомобиля составляет всего 1497 килограммов. Это лишь на 30 кг больше, чем у предыдущего коллекционного 911 Speedster. Для достижения таких показателей, разработчики также установили:

Магниевые диски с центральной блокировкой (20 дюймов спереди и 21 сзади, уменьшающие подрессоренную массу на 9 кг.

Керамические тормоза, которые входят в базовую комплектацию и весят на 20 кг меньше чугунных аналогов.

Облегченный аккумулятор емкостью 40 Ач экономит еще 4 кг.

Магниевый каркас крыши: автоматический мягкий верх открывается за 12 секунд на скорости до 50 км/ч.

Атмосферная мощность и механическое управление

Сердцем родстера стал 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель, способен раскручиваться до 9000 об/мин. Силовой агрегат выдает 510 л.с. и 450 Нм крутящего момента. В соответствии с философией “автомобиля для водителя”, модель доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач с короткими передаточными числами.

Родстер разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 313 км/ч. Впервые для открытых моделей 911 использована передняя ось на двойных поперечных рычагах, что в сочетании со спортивными шинами обеспечивает управляемость на уровне трековых болидов.

Интерьер для трека

Салон автомобиля выполнен в строгой двухместной компоновке. В базе установлены спортивные сиденья Plus, а в качестве опции можно заказать углепластиковые “ковши”. Цифровая панель приборов получила режим Track Screen, который выводит только критически важные данные о состоянии шин и масла, а тахометр можно повернуть так, чтобы красная зона оказалась сверху (на 12 часов). Для индивидуализации доступен пакет Street Style, который добавляет:

Графику на крыльях и надписи “PORSCHE” цвета Pyro Red.

Рычаг переключения передач с деревянной ручкой и открытой схемой переключения.

Отделка салона четырехцветной плетеной кожей.

Также интересно: Авто по цене айфона: в декларации работницы Хмельницкого ТЦК нашли странные покупки

В качестве дополнительного аксессуара предлагается 80-литровый кожаный багажный бокс весом 10 кг, который фиксируется в задней части салона с помощью специальных штифтов. Новый Porsche 911 GT3 S/C уже доступен для заказа у официальных дилеров.