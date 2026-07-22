Range Rover впервые выпустит не внедорожник, а седан-купе

Существующий Range Rover Velar останется в продаже в ближайшем будущем без изменений, тогда как Range Rover GT станет самостоятельной моделью, отмечают представители бренда. В основу автомобиля положена гибкая платформа EMA, и на момент запуска модель будет предлагаться исключительно с полностью электрической силовой установкой, однако позже, в течение жизненного цикла, будет добавлена и гибридная версия.

Дизайн и особенности экстерьера

Визуально новый Range Rover GT, вероятно, вдохновлен будущим Jaguar 01 и имеет общие черты с Range Rover Sport, , в частности низкой передней частью и острой формой фар. В то же время модель заметно ниже, чем Sport, и имеет выраженный купеобразный профиль. По общим чертам силуэт автомобиля напоминает Cadillac Celestiq, хотя Range Rover GT короче и массивнее его.

Авангардный интерьер

Салон Range Rover GT нарушает привычные правила дизайна британской марки и напоминает интерьер Jaguar Type 01. Автомобиль получил оригинальный руль с толстыми горизонтальными спицами, на которых размещены сенсорные емкостные кнопки, а блок подушек безопасности расположен ниже центральной линии.

Среди других элементов интерьера стоит отметить тонкий дисплей, выполняющий роль цифровой приборной панели, и большой центральный экран информационно-развлекательной системы, расположенный над "парящей" центральной консолью. Сначала Range Rover GT выйдет на рынок в четырехместном исполнении, но впоследствии появится вариант со сплошным сиденьем второго ряда, что увеличит вместимость до пяти человек.

Когда ожидать дебют?

Управляющий директор Range Rover Мартин Лимперт отметил, что Range Rover GT переосмыслит сегмент гранд-туристов, предлагая изящество, пропорции и комфорт для дальних поездок в сочетании с возможностями, с которыми не может сравниться ни один обычный GT. Более подробную информацию о новой модели компания обнародует позднее в этом году, но даты начала продаж и первых поставок пока не разглашаются.