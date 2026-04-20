Новый седан Toyota произвел фурор в Китае: чем он привлек покупателей

Toyota bZ7 имеет длину 5130 мм при колесной базе 3020 мм, что обеспечивает чрезвычайное пространство для пассажиров заднего ряда, отмечает Auto24.

Дизайн интерьера сосредоточен вокруг плавающего 15,6-дюймового центрального дисплея, который работает под управлением операционной системы HarmonyOS от Huawei. Кроме того, автомобиль интегрирован в экосистему умного дома Xiaomi, что позволяет водителю управлять бытовой техникой непосредственно из салона, пишет Carscoops.

Особое внимание уделили комфорту: передние кресла имеют эффект “невесомости” и оснащены функциями подогрева, вентиляции и многозонного массажа. Безопасность движения обеспечивает комплекс из 27 датчиков, среди которых LiDAR на крыше, 11 камер высокой четкости и сеть радаров, создающих полную картину вокруг авто.

Запас хода и скорость зарядки

Техническая часть bZ7 ориентирована на эффективность и комфортные путешествия, а не на рекорды. Электромобиль предлагается с литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами емкостью 71 кВт-ч или 88 кВт-ч. Максимальный запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 710 километров.

Силовая установка выдает 278 лошадиных сил, а система быстрой зарядки позволяет пополнить энергию для пробега в 300 километров всего за 10 минут. Несмотря на высокую конкуренцию на внутреннем рынке Китая, bZ7 является одним из самых выгодных предложений в сегменте полноразмерных электрических седанов, поскольку стоимость модели начинается от 147 800 юаней, то есть от 21 500 долларов по текущему курсу обмена.

Успех Toyota bZ7 демонстрирует изменение стратегии бренда на рынке Поднебесной. Предлагая автомобиль бизнес-класса по цене компактного седана, компания вступает в прямую ценовую войну с местными брендами и Tesla. Пока модель остается эксклюзивом для китайского рынка, однако такой уровень заинтересованности может заставить руководство пересмотреть географию продаж флагмана в будущем.