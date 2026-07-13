Новый спортивный седан ID. Unyx 09 от Volkswagen готовится к дебюту

В преддверии официального запуска Министерство промышленности и информационных технологий Китая подробно раскрыло характеристики модели, отмечает Carscoops. Этот седан больше по размерам по сравнению с ID.7 и отличается значительно более резким и агрессивным внешним видом.

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Технические характеристики и модификации ID. Unyx 09

Согласно китайским документам, покупателям будут предложены два варианта исполнения электромобиля: с задним и полным приводом. Базовая модификация получит один электродвигатель на задней оси мощностью 230 кВт (312 лошадиных сил). В то же время полноприводная версия дополнительно оснащается передним двигателем мощностью 140 кВт (190 л.с.).

Общая максимальная мощность двухмоторной версии составляет 370 кВт (503 лошадиных сил). Максимальная скорость обеих модификаций ограничена отметкой 200 км/ч. Новинка будет комплектоваться литий-железо-фосфатным аккумулятором от компании CATL. Поскольку силовые агрегаты седана являются общими с кроссовером ID. Unyx 08, ожидается, что ID. Unyx 09 получит варианты батарей емкостью 82 и 95 кВт-ч.

Особенности дизайна и габариты кузова

Электромобиль имеет внушительную переднюю часть с разделенными фарами и изящным дизайном в стиле "акульего носа". Спортивный облик модели подчеркивают черные передние стойки, мускулистый кузов, плавная наклонная линия крыши и панорамная стеклянная крыша. Volkswagen ID. Unyx 09 комплектуется колесами диаметром 20 или 21 дюйм. Сзади расположены узкие фонари, посередине которых установлен красный логотип Volkswagen, а также широкий багажник и черный бампер со встроенным диффузором.

Габаритные размеры седана впечатляют. Длина составляет 5081 мм, ширина – 1980 мм, высота – от 1509 до 1526 мм, а колесная база – 3030 мм. Снаряженная масса составляет 2207 или 2307 килограммов в зависимости от комплектации. Таким образом, новый седан оказался на 119 миллиметров длиннее ID.7, а его колесная база больше на 64 миллиметра.

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