Новый спорткар Toyota MR2 впервые заметили во время испытаний в Японии: видео

Как отмечает Carscoops, на фотографиях и в видеоролике, которыми поделился пользователь под ником @You_SuiKoyoAZ в сети X, запечатлен прототип, проезжающий мимо гоночного GR Yaris Concept M на трассе. Купе имеет выраженный спортивный силуэт, глубокие бамперы, массивный передний сплиттер, расширенные крылья и фиксированное заднее антикрыло.

Его оптика вдохновлена серийной моделью Yaris, а общие пропорции напоминают концепт-кар Toyota FT-Se 2023 года. Большие воздухозаборники на задних крыльях и глубокое вентиляционное отверстие на капоте подтверждают центральномоторное расположение силовой установки, что соответствует концепту GR Yaris M 2025 года.

Уникальная компоновка и полный привод

В отличие от оригинальной Toyota MR2, которая имела задний привод, новая модель серии GR получит центральномоторную компоновку в сочетании с системой полного привода. Трансмиссия расположена сзади, а карданный вал передает мощность на переднюю ось.

Спереди и сзади, по всей видимости, установлены дифференциалы ограниченного проскальзывания Torsen. Пока остается неизвестным, будет ли автомобиль комплектоваться исключительно 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или получит также вариант с механической трансмиссией.

Новый 2,0-литровый турбодвигатель G20E и его потенциал