Новый спорткар Toyota MR2 впервые заметили во время испытаний в Японии: видео

ФОТО: Carscoops|
Прототип нового спорткара Toyota
Как отмечает Carscoops, на фотографиях и в видеоролике, которыми поделился пользователь под ником @You_SuiKoyoAZ в сети X, запечатлен прототип, проезжающий мимо гоночного GR Yaris Concept M на трассе. Купе имеет выраженный спортивный силуэт, глубокие бамперы, массивный передний сплиттер, расширенные крылья и фиксированное заднее антикрыло.
Его оптика вдохновлена серийной моделью Yaris, а общие пропорции напоминают концепт-кар Toyota FT-Se 2023 года. Большие воздухозаборники на задних крыльях и глубокое вентиляционное отверстие на капоте подтверждают центральномоторное расположение силовой установки, что соответствует концепту GR Yaris M 2025 года.
Уникальная компоновка и полный привод
В отличие от оригинальной Toyota MR2, которая имела задний привод, новая модель серии GR получит центральномоторную компоновку в сочетании с системой полного привода. Трансмиссия расположена сзади, а карданный вал передает мощность на переднюю ось.
Спереди и сзади, по всей видимости, установлены дифференциалы ограниченного проскальзывания Torsen. Пока остается неизвестным, будет ли автомобиль комплектоваться исключительно 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или получит также вариант с механической трансмиссией.
Новый 2,0-литровый турбодвигатель G20E и его потенциал
- Основой для будущего MR2 или Celica станет полностью новый 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель G20E с прямым впрыском. Он разработан для замены 1,6-литрового трехцилиндрового двигателя, известного по моделям GR Yaris и GR Corolla. По заявлению Toyota, новый агрегат компактнее и мощнее существующего 2,4-литрового турбодвигателя бренда.
- Мощность двигателя G20E в зависимости от версии составит около 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента в базовых версиях или до 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента для моделей GR. Гоночная версия потенциально может развивать до 600 лошадиных сил.
- Ожидается, что компания Toyota в ближайшее время обнародует официальную информацию о расширении линейки GR и представит новый концепт-кар.