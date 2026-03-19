Новый Toyota C-HR+ дебютировал в Европе: электрический прорыв в сегменте купе-кроссоверов

Модель создана на основе успешной линейки C-HR, которая уже разошлась тиражом более миллиона автомобилей в Европе. Однако, теперь новинка поднимает планку как в плане технологий, так и драйверских ощущений, отмечает Toyota.

Два аккумулятора и мощность до 343 “лошадей”

Новый C-HR+ получил сразу две батареи: 57,7 кВт-ч – для переднеприводных версий и 77 кВт-ч для более мощных модификаций. Топовая версия с полным приводом выдает 343 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, что делает ее одним из самых динамичных электрокроссоверов в линейке бренда. Технология eAxle, позаимствована у Toyota bZ4X, обеспечивает высокую эффективность и компактность силового агрегата, а использование полупроводников SiC позволяет уменьшить потери энергии и повысить производительность.

Запас хода до 607 км и быстрая зарядка

Максимальный запас хода новинки достигает 607 км по циклу WLTP, что является лучшим показателем среди электромобилей Toyota. Автомобиль имеет поддержку быстрой зарядки DC до 150 кВт и AC 11 или 22 кВт (в зависимости от комплектации). Благодаря предварительному подогреву батареи зарядка с 10% до 80% может занимать менее 30 минут даже при низких температурах.

Полный привод и новый уровень управляемости

Версии AWD получили интеллектуальную систему распределения крутящего момента, которая анализирует поведение автомобиля в поворотах и адаптирует тягу между осями. Кроме того, C-HR+ демонстрирует буксировочную способность до 1500 кг, стабильность на скользком покрытии и лучшую маневренность благодаря этой технологии.

Платформа eTNGA: основа драйва и комфорта

C-HR+ построен на электрической платформе eTNGA, которая по словам Toyota обеспечивает низкий центр тяжести, жесткость кузова + 30% и улучшенную управляемость и плавность хода. Инженеры также доработали подвеску и электроусилитель руля для более “живого” ощущения за рулем.

Дизайн: купе-кроссовер без компромиссов

Новинка сохранила фирменный силуэт купе, но стала более просторной: колесная база выросла до 2750 мм, а длина составляет 4530 мм. Аэродинамика также на высоком уровне – коэффициент сопротивления составляет 0,262, что является достаточно низким показателем. Среди дизайнерских особенностей: уже привычная “молотообразная” передняя часть, скрытые ручки дверей, 18- или 20-дюймовые диски и двухцветная покраска для топовых версий.

Салон: технологии и экологичность

Интерьер ориентирован на комфорт и цифровизацию и отличается 7-дюймовой цифровой панелью приборов и 14-дюймовым мультимедийным дисплеем. Список оснащения также включает контурную подсветку с 64 цветами и сиденья, изготовлены из переработанных PET-пластиков, что подчеркивает экологический подход бренда. Еще одно преимущество C-HR+ – это багажник объемом до 416 литров, с возможностью трансформации.

Все версии также оснащены пакетом Toyota T-Mate и системами Toyota Safety Sense, включая функции контроля слепых зон, адаптивного света, помощи при изменении полосы и панорамного обзора. Поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto, а голосовое управление активируется командой “Hey Toyota”. Кроме того, через приложение MyToyota водитель может активировать дистанционное управление климатом, контроль зарядки или планирование маршрутов с зарядными станциями.

Гарантия и старт продаж

Toyota предлагает клиентам гарантию на батарею до 10 лет или миллион километров пробега с регулярным мониторингом состояния аккумулятора. Японский автопроизводитель отметил, что продажи Toyota C-HR+ в Европе стартуют в марте 2026 года.