Новый Toyota Hilux дебютировал в Украине: мягкий дизельный гибрид, 204 л.с. и полный повод

Hilux сохранил основные пропорции и габариты предшественника, но получил существенные изменения снаружи и внутри. Toyota также модернизировала рулевое управление, подвеску и раму, уделив внимание комфорту во время повседневной эксплуатации без потери внедорожных возможностей.

Новый дизайн Toyota Hilux

Облик Hilux девятого поколения разработана в соответствии с концепцией Tough x Agile, означающей "Прочность и маневренность". Переднюю часть автомобиля изменили больше всего: пикап получил новые блоки фар, соединенные центральной планкой с надписью TOYOTA, и радиаторную решетку с широким шестиугольным сетчатым узором.

Геометрические линии продолжаются в оформлении бамперов, расширителей колесных арок и боковых подножек. Для модели подготовили новые колесные диски и восемь цветов кузова. Среди них – золотисто-желтый металлик Sulphur, характерный для топовой комплектации Legend, и серый Storm Grey.

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Практичность также была доработана. Появились дополнительные задние боковые подножки, более широкие основные подножки и обновленная ступенька для более удобного доступа к грузовому отсеку. Покупателям предложат четыре комплектации: Business, Comfort, Premium и флагманскую Legend.

Габариты нового Hilux остались близки к показателям предыдущего поколения. Длина составляет 5320 мм, высота – 1815 мм, колесная база – 3085 мм. Ширина в зависимости от комплектации равна 1855–1885 мм.

Салон в стиле Toyota Land Cruiser Prado

Интерьер Hilux переделали масштабнее, чем когда-либо ранее в истории модели. По оформлению и эргономике он перекликается с новым Toyota Land Cruiser Prado: салон получил горизонтальную композицию передней панели, более широкую центральную консоль и современные цифровые дисплеи.

В базовой комплектации Business устанавливается мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. В более дорогих версиях предусмотрен 12,3-дюймовый HD-дисплей. Цифровая приборная панель в зависимости от комплектации имеет диагональ 7 или 12,3 дюйма. Для наибольшего дисплея доступны четыре стиля оформления и три варианта компоновки информации.

Все версии поддерживают Apple CarPlay и Android Auto, а в комплектациях более высокого уровня смартфон можно подключать беспроводным способом. Toyota также поработала над комфортом сидений: передние получили новый наполнитель и более плотную обивку, а в более дорогих комплектациях предусмотрены электрорегулировка и удлиненная подушка. Обновленные подголовники должны обеспечивать лучшую защиту шеи при ударе сзади.

Среди практических решений – охлаждаемое отделение для двух бутылок объемом 600 мл, дополнительные места для хранения вещей и увеличенный бокс центральной консоли объемом 5,7 л. Для подключения устройств предусмотрены два порта USB-C спереди, а в более дорогих версиях – беспроводная зарядка смартфона и два дополнительных USB-порта для пассажиров заднего ряда.

Управление полным приводом и внедорожными режимами сгруппировано на центральной консоли. Это должно упростить использование соответствующих систем во время движения по сложной местности.

Мягкий дизельный гибрид Hybrid 48V

Для украинского рынка Toyota Hilux девятое поколение предложат с единственной силовой установкой – 2,8-литровый дизель с системой мягкого гибрида Hybrid 48V и полным приводом. Двигатель развивает 204 л.с. (150 кВт) и максимальный крутящий момент 500 Нм в диапазоне 1600–2800 об/мин. Гибридная система состоит из электромотора-генератора, 48-вольтовой литий-ионной батареи под задними сиденьями и преобразователя постоянного тока DC-DC.

В отличие от полного гибрида, система Hybrid 48V не предназначена для длительного самостоятельного движения автомобиля на электротяге. Электромотор-генератор помогает дизельному двигателю, восстанавливает энергию при замедлении и обеспечивает более плавную работу системы старт-стоп.

По данным Toyota, гибридная система способствует более тихому и более плавному повторному запуску двигателя, а также уменьшению расхода топлива и выбросов по сравнению с предыдущим 2,8-литровым дизелем без такой системы.

Заявленный комбинированный расход топлива составляет 9,7–10,4 л/100 км, а выбросы CO2 – 251– 273 г/км по циклу WLTP. характеристики зависят от комплектации автомобиля. Пикап сохраняет практические возможности для перевозки грузов и буксировки: грузоподъемность составляет 700 кг, а допустимая масса прицепа с тормозами составляет 3500 килограммов.

Электроусилитель руля и модернизированная подвеска

Одним из важных технических изменений стало внедрение электроусилителя руля EPS – впервые для Hilux на европейском рынке. Он должен облегчать маневрирование на низких скоростях и обеспечивать более стабильное управление на скоростных дорогах. На бездорожье система также уменьшает ударную отдачу на руль при наезде на неровности.

Электроусилитель потребляет энергию преимущественно тогда, когда необходима помощь при повороте руля, что способствует снижению энергетических затрат по сравнению с гидравлической системой. Toyota также усилила раму и сменила отдельные элементы подвески. Впереди сохранилась независимая конструкция с двойными поперечными рычагами, а сзади – неразрезной мост на листовых рессорах. Инженеры изменили характеристики амортизаторов и регулировку рессор, а также доработали пружины, стабилизатор поперечной устойчивости и втулки передней подвески.

Для понижения вибраций установили новейшие опоры мотора и кабины и добавили сварные точки в конструкции пола. По замыслу производителя это должно повысить комфорт движения, не уступая требованиям к выносливости автомобиля под нагрузкой.

Внедорожные возможности Toyota Hilux

Hilux девятого поколения сохранил ориентацию на эксплуатацию в сложных условиях. Заявленный дорожный просвет составляет 310 мм, ход подвески – 500 мм, угол въезда – 29°, а угол съезда – 24°. Пикап способен преодолевать водные преграды глубиной до 700 мм. В комплектациях, начиная с Comfort, доступна система Multi-Terrain Select (MTS), которая адаптирует работу автомобиля к разным типам бездорожья.

Водитель может выбирать настройки для грунта, песка, грязи, глубокого снега и каменистой местности, а также автоматический режим. Система работает вместе с режимами полного привода H4 и L4. Они позволяют адаптировать тяговые возможности автомобиля к условиям движения.

В более дорогих комплектациях предусмотрена система Multi-Terrain Monitor (MTM). С помощью четырех камер она формирует панорамное изображение пространства вокруг автомобиля и может показывать участок непосредственно под ним. Это помогает водителю контролировать положение колес и траекторию движения между препятствиями.

Расширенный пакет систем безопасности Toyota T-Mate

Новый Hilux получил комплекс систем активной безопасности Toyota T-Mate, в который входит Toyota Safety Sense третьего поколения. Среди новых для модели функций – система удержания автомобиля в центре полосы движения LTA и система аварийного вождения ESA. Обновленная система предотвращения столкновений PCS может распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов, мотоциклы и встречный транспорт, а также помогать при проезде перекрестков.

Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль iACC получил усовершенствованные алгоритмы регулирования скорости, в частности при приближении к поворотам и изменении ситуации впереди. Система проактивной помощи водителя PDA призвана поддерживать плавное замедление и помогать избежать опасного сближения с препятствиями на небольших скоростях.

Впервые Hilux также доступны мониторинг слепых зон BSM, система безопасного выхода из автомобиля SEA и автоматическое торможение при парковке PKSB. В комплектациях с соответствующим оборудованием система аварийной остановки EDSS может постепенно остановить автомобиль и включить аварийную сигнализацию, если водитель долго не реагирует на предупреждение. Электрический стояночный тормоз входит в оснащение всех комплектаций, кроме Business.

Стоимость модели в Украине будет объявлена в ближайшее время.