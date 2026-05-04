Новый вектор роскоши: каким будет 1000-сильный электрический GT от Jaguar

Новый Jaguar GT получит дизайн, кардинально отличающийся от “изогнутых” форм прошлых десятилетий. Будущий облик модели, анонсирован концептом Type 00, сочетает в себе мускулистую стилистику 1970-х годов с острыми линиями в духе киберпанка, отмечает Carscoops.

Ожидается, что серийный автомобиль будет иметь прямолинейную и впечатляющую переднюю часть с тонкими матричными светодиодными фарами. Несмотря на электрическую основу, разработчики выбрали нетипичные пропорции с длинным плоским капотом, что визуально намекает на мощность классических двигателей V12. Одной из самых смелых черт станет отсутствие традиционного заднего стекла – его заменит система камер.

Авангардный интерьер как бункер роскоши

Внутреннее пространство нового Jaguar обещает быть минималистичным и авангардным, с большим количеством геометрических линий, характерных для 1980-х. Основными акцентами станут изогнутые OLED-экраны, трехспицевый руль с сенсорными кнопками и перенесенным на колонку селектором, роскошные материалы и вставки из розового золота. Колесная база в 3,2 метра обеспечит пространство для пассажиров на задних сиденьях.

Самый мощный в истории марки

Техническая составляющая GT направлена на то, чтобы превзойти предыдущие достижения бренда. Ожидается, что трехмоторная полноприводная система будет выдавать более 1000 лошадиных сил и 1300 Нм крутящего момента. Стоит ожидать:

Батарею емкостью 120 кВт-ч, что обеспечит запас хода около 692 км по циклу WLTP.

Разгон до 100 км/ч примерно 3,3 секунды.

Максимальную скорость на отметке 250 км/ч.

Благодаря особой компоновке батарей, пассажиры будут сидеть ниже, чем в большинстве современных электромобилей.

Цена и выход на рынок

Новый Jaguar станет значительно дороже модели XJ, которую он косвенно заменяет. Ожидается, что цена в Великобритании будет стартовать от 120 000 фунтов стерлингов (около 160 000 долларов). Мировая премьера финального облика модели состоится позже этим летом, а первые клиенты получат свои машины в начале следующего года.

Напомним, что фанаты бренда скептически восприняли ребрендинг. Компании даже пришлось уволить своего главного дизайнера.