Новый VW T-Roc R выходит из тени: первые фото прототипа

Официальная премьера ожидается позже в этом году и модель не планируют продавать в США, сообщает Auto24. Новый T-Roc R построен на платформе MQB Evo, как и Volkswagen Golf R, поэтому родство техники здесь очевидно. На шпионских фото Carscoops, прототип получил 20-дюймовые черные легкосплавные диски с синими тормозными суппортами. В отличие от ранних тестовых авто, здесь установлены обычные тормозные диски. Возможно, перфорированные диски будут доступны как опция.

Передний бампер имеет увеличенные воздухозаборники, хотя часть деталей инженеры спрятали под винилом в цвет кузова. Логотипы R временно заклеены, но главный маркер - это задняя часть. Диффузор с четырьмя патрубками Akrapovic четко дает понять: это не R-Line с декоративными элементами, а полноценная версия R.

Техника от Golf R: возможно, чуть больше мощности

Под капотом стоит ожидать 2,0-литровый турбодвигатель TSI серии EA888. В Volkswagen Golf R он выдает 333 лошадиные силы, и примерно на такие же показатели можно рассчитывать здесь. Впрочем, ходят слухи о появлении 48-вольтовой мягкой гибридной системы. Если этот инсайд подтвердится, электрификация поможет модели соответствовать экологическим нормам в Европе и, возможно, немного изменит характер отклика.

Мощность, скорее всего, будет передаваться через 7-ступенчатую коробку DSG на систему полного привода 4Motion с векторизацией крутящего момента. Ожидается и режим дрифта, хотя это довольно редкая опция для кроссоверов такого класса. В стандарте, скорее всего, предложат адаптивную подвеску DCC, хотя ее настройки будут отличаться от той, что установлена в Golf R.

Самый популярный кроссовер Европы становится еще злее

В 2025 году T-Roc стал самым популярным кроссовером в Европе. Поэтому появление полноценной R-версии - вполне логичный шаг для Volkswagen. Фактически это Golf R, но с практичностью SUV, и если все пойдет по плану, новинка станет одним из самых интересных горячих кроссоверов в своем сегменте.