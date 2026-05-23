Новый знак против электросамокатов: как Испания начала "закручивать гайки" городской микромобильности

Формально нововведение действует с лета 2025 года, но активное внедрение началось только нынешней весной. Как пишет Авто24, набирают обороты.

Для Европы официальное введение знака такого содержания произошло впервые и может стать убедительным примером масштабного "охлаждения" бума электросамокатов, который еще несколько лет назад казался безальтернативным будущим городского транспорта.

Читайте также Прокат электросамокатов в Париже прекращает работу, другие мегаполисы раздумывают

Что означает знак R-118

Новый знак выглядит довольно просто: красный круг с черным силуэтом электросамоката на белом фоне. Однако его действие значительно шире, чем может показаться.

В мае первые новые запрещающие знаки DGT с пиктограммой самокатов "на шнурке" появились в туристической зоне города Леон. Фото: Карлос Х. Домингес

Круглая конфигурация и красный ободок сразу указывают на группу знаков запрета. Пиктограмма самоката с электрическим "шнурком" понятна. Однако с выводами не стоит спешить, поскольку под запрет попадают не только электросамокаты, но и практически все транспортные средства персональной мобильности (PMV).

Кто не может ехать под этот знак:

электросамокаты;

моноколеса;

сегвеи;

ховерборды;

другие подобные электрические устройства.

В то же время ограничения не касаются автомобилей, мотоциклов или велосипедов – даже электрических.

Читайте также Парижане высказались за запрет прокатных электросамокатов

Фактически R-118 стал первым унифицированным дорожным знаком в Испании, что позволяет городам официально "закрывать" определенные улицы или целые районы для микромобильности. Европа – на очереди.



Почему Испания пошла на такие ограничения

Причина проста – хаос. За последние пять лет количество электросамокатов в стране выросло взрывными темпами: с примерно 500 тысяч до более 5 миллионов единиц.

Старые правила дорожного движения, последний раз серьезно обновлялись еще в 2003 году, просто не успевали за новой реальностью.

Пиктограмма самоката с "электрическим шнурком" в эти майские дни не сходит со страниц испанских газет и страниц электронных ресурсов. Коллаж: Авто24

R-420 – исключительно для PMV . Устанавливает полосы исключительно для PMV, движущихся со скоростью от 6 до 25 км/ч. В районах, где вы видите этот знак, разрешено движение только электрических самокатов и других PMV. туда доступ запрещен для автомобилей, традиционных велосипедов и пешеходов.

. Устанавливает полосы исключительно для PMV, движущихся со скоростью от 6 до 25 км/ч. В районах, где вы видите этот знак, разрешено движение только электрических самокатов и других PMV. туда доступ запрещен для автомобилей, традиционных велосипедов и пешеходов. R-118 – доступ запрещен для VMP . Обозначает, что доступ для VMP запрещен на определенных участках, таких как пешеходные зоны, общие велосипедные дорожки или дороги с интенсивным движением, где движение этих транспортных средств может создавать проблемы.

. Обозначает, что доступ для VMP запрещен на определенных участках, таких как пешеходные зоны, общие велосипедные дорожки или дороги с интенсивным движением, где движение этих транспортных средств может создавать проблемы. S-37 обозначает полосу, зарезервированную для транспортных средств личного пользования. Обозначает эксклюзивные полосы движения для транспортных средств личного пользования, что способствует более упорядоченному и безопасному движению.

Каждый город начал устанавливать собственные ограничения. Где-то позволяли движение по тротуарам, где-то – только велодорожками. В одних городах требовали шлемы, а в других – нет. В результате пользователи часто даже не понимали, какие правила действуют в конкретном городе.

Читайте также 719 электросамокатов украли в Нидерландах, но ждать их можно в Украине, Молдове или Болгарии

Ситуацию решили изменить на национальном уровне. В июне 2025 года правительство Испании приняло Королевский указ №465/2025, который впервые за более чем 20 лет масштабно обновил каталог дорожных знаков.

Именно тогда R-118 официально стал частью правил дорожного движения. Почти год Испания "раскачивалась", и только сейчас взялась за обновленные ПДД.

Где уже начали устанавливать новые знаки

Первыми нововведения активно подхватили крупные туристические города, среди которых Барселона, Мадрид, Валенсия, Севилья, Леон. Чаще всего знак устанавливают в пешеходных исторических центрах, возле соборов и туристических площадей, на узких старых улицах, в зонах с большим потоком пешеходов.

Например, в городе Леон знак R-118 уже появился возле знаменитого кафедрального собора. Там власти фактически закрыли доступ электросамокатам в исторический центр.

Андалузская муниципальная власть устанавливает знак на улицах с высоким пешеходным трафиком, а также в исторических центрах, но оставила дорожки для педальных и электрических велосипедов. Фото: Andalucía Informa

Штрафы – до 200 евро и более

Игнорирование нового знака будет стоить недешево. Стандартный штраф за нарушение требований R-118 составляет 200 евро. В некоторых муниципалитетах санкции могут быть еще выше – до 500 евро в зависимости от обстоятельств.

В Леоне только за первые две недели после усиления контроля полиция оштрафовала 162 пользователей электросамокатов. Среди них 38 были несовершеннолетними, которым вообще запрещено пользоваться такими транспортными средствами в городе.

Читайте также Водители электросамокатов могут не показывать полиции "прав" и не дуть в Drager: адвокат

Испания не запрещает самокаты – но меняет правила игры

Несмотря на жесткие ограничения, в Испании отмечают: речь не о борьбе с электротранспортом, а о попытке навести порядок в городах.

Параллельно с R-118 страна вводит и новые "положительные" знаки:

отдельные полосы для PMV;

комбинированные дорожки для велосипедов и самокатов;

специальные зоны парковки.

То есть власть пытается не вытеснить микромобильность, а интегрировать ее в городское пространство по четким правилам.

Под защиту от электросамокатов попали исторические, туристические части городов: где-то такой транспорт запрещают, а где-то позволяют и даже ему способствуют, о чем свидетельствуют эти знаки. Коллаж: Авто24

Станет ли это примером для других стран

Видно, Испания только открывает новый европейский тренд. Всем уже понятно: бум электросамокатов принес городам не только удобство, но и новые проблемы:

ДТП с пешеходами;

хаотичную парковку;

перегрузку тротуаров;

конфликты между различными участниками движения.

И если еще несколько лет назад большинство европейских городов стимулировали развитие микромобильности почти без ограничений, то теперь все чаще начинают говорить о контроле и жестких правилах.

Испанский R-118 может стать первым символом этой новой эпохи не только на локации королевства, но и в Европе.

Читайте также На улицы украинских городов возвращаются прокатные электросамокаты

Украина не исключение

Официально в общенациональных Правилах дорожного движения Украины знак "Движение электросамокатов запрещено" пока отсутствует. Однако в некоторых областных центрах по этому поводу начали делать собственные предостережения в отношении водителей электросамокатов, как вот в Хмельницком (см. видео внизу).

Конечно, речь о дорогах общего пользования не идет, но в пешеходных, тротуарных зонах, в парках и местах отдыха появляются информационные таблички. Они далеки от стандартов, но содержание требований примерно передают.

Сочетание официального знака 3.7 "Движение на мопедах запрещено" с дополнительной табличкой уточнения в парковых зонах уже встречается, но это инициатива местных органов власти. Коллаж: Авто24

Скажем, в Черновцах и некоторых других городах запретили въезд и движение электросамокатов на территориях парков. За основу взяли знак 3.7 "Движение на мопедах запрещено", который дополнили табличкой "Запрещено движение электросамокатов". На автодорогах и улицах такое предостережение юридической силы не имеет, поскольку законодательно не утверждено, но в пешеходных зонах – предостережение действует официально на местном уровне.

Читайте также Суд признал самокат не транспортным средством и отменил штраф за пьяное вождение

В Тернополе нынешний май также принес новость. Там начали устанавливать новые информационные таблички, запрещающие движение электросамокатов, мопедов и другого транспорта в пешеходной зоне на бульваре Тараса Шевченко. Ожидается, что таких знаков будет не менее семи.

Мэрия Тернополя не стала ждать официального введения знаков и правил запрета движения электроскутеров и на местном уровне ввела свои знаки. Фото: мэрия Тернополя, полиция области

В Верховной Раде, пишет Авто24, на рассмотрении зарегистрирован законопроект №41/009894-26еп по ужесточению правил для пользователей электросамокатов, моноколес, гиробордов и другого легкого электротранспорта. Его авторы предлагают ввести возрастные ограничения на пользование таким транспортом, обязательное обучение по ПДД и сертификацию для водителей электротранспорта.

Также ожидаются изменения и в ПДД. На официальном уровне должен появиться специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".