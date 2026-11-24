Как сообщает пресс-служба 21-й отдельной механизированной бригады, бронепарк их подразделения пополнился современными многофункциональными машинами немецкого концерна Рейнметалл.

Военные отмечают, что техника поступила не из запасов резерва или линейных бригад Бундесвера, как это было с другой техникой, а совершенно новой. Экипажи уже успели пройти интенсивный полуторамесячный курс подготовки в учебных классах и полигонах Германии.

Интересно, что машины передали украинским бойцам буквально с заводского конвейера. По словам старшего техника механизированной роты на позывной банкир, на одометрах некоторых экземпляров фиксируется пробег всего 25 километров.

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Технические характеристики и броня

С технической точки зрения, Lynx KF41 является одной из самых современных тяжелых боевых машин пехоты в мире. Гусеничная платформа весом до 44 тонн приводится в движение мощным дизельным двигателем Liebherr на 1140 лошадиных сил, что позволяет этой махине разгоняться до 70 километров в час.

Экипаж состоит из трех человек, а в просторном десантном отсеке комфортно размещаются еще восемь полностью экипированных бойцов. Машина имеет модульную конструкцию брони, надежно защищающую от противотанкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств, что критически важно в условиях современного боя.

Боевая машина Lynx, что в переводе с немецкого означает "рысь", действительно быстрая, но их количество в парках ВСУ пока значительно меньше, чем популяция этих кошек-красавцев в лесах Полесья. Скриншот: Авто24

Умная пушка против дронов

Главная фишка немецкой рыси скрывается в ее башне, управлять которой благодаря высокой автоматизации может как наводчик, так и командир. БМП оснащена современной системой управления огнем и автоматической пушкой, стреляющей программируемыми боеприпасами воздушного взрыва.

Именно эту особенность украинские защитники планируют использовать для охоты на ударные российские беспилотники.

" Мы планируем использовать машину и для охоты на русские ударные беспилотники. Будет идти шахед, мы его захватываем и производим выстрел пятью снарядами перед целью и все… – объясняет принцип работы Банкир.

По его словам, умные снаряды разрываются прямо перед вражеским дроном, создавая плотное облако осколков. Этот поток поражающих элементов гарантированно уничтожает воздушную цель без необходимости прямого попадания в сам аппарат.

Европейский тренд на антидроновую защиту

Напомним, ранее мы писали, что германские оружейники активно адаптируют свою бронетехнику для борьбы с воздушными угрозами. Недавно компания KNDS Deutschland показала успешные испытания колесной боевой машины. Boxer RCT30 против целого роя небольших беспилотников.

Эта 38-тонная машина также использует автоматическое орудие с программируемыми боеприпасами воздушного подрыва. Как показывает практика, в условиях засилья FPV-дронов и баражирующих боеприпасов способность БМП самостоятельно отбивать атаки с воздуха становится не просто преимуществом, а жизненной необходимостью для выживания экипажа и десанта.