Нужно ли регистрировать спецтехнику в сервисном центре МВД: что нужно знать владельцам

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Спецтехника не участвующая в дорожном движении
Великотоннажный и технологический транспорт, который не участвует в дорожном движении, все равно подлежит обязательной регистрации в сервисных центрах МВД. Речь идет, в частности, о погрузчиках, электротележках, гусеничных экскаваторах и буровых установках, которые используются для производственных процессов или перемещения сырья на закрытых территориях.
В Главном сервисном центре МВД разъяснили, как зарегистрировать такую технику и какие услуги доступны ее владельцам.
Где можно зарегистрировать технологический транспорт
Регистрация и учет крупнотоннажных и технологических транспортных средств осуществляют не все территориальные сервисные центры МВД. Для этого определены отдельные ТСЦ, обслуживающие юридические и физические лица – владельцы специальной техники.
Перед визитом необходимо совершить запись через "Е-запись" на сайте или в приложении, или воспользоваться терминалом самообслуживания непосредственно в сервисном центре. При записи необходимо выбрать услугу "Ведомственная регистрация крупнотоннажных/технологических транспортных средств".
Какие услуги доступны
В сервисных центрах МВД можно провести:
- первичную (ведомственную) регистрацию новой или ввезенной технологической техники;
- перерегистрацию в случае смены владельца, персональных данных или адреса;
- внесение изменений из-за изменения технических характеристик или номерных агрегатов;
- перерегистрацию при потере документов или номерных знаков;
- временную регистрацию;
- снятие транспортного средства с учета
Как зарегистрировать спецтехнику
Владельцу или его уполномоченному представителю следует пройти несколько этапов.
Подготовить документы.
Список документов зависит от вида регистрационного действия. ГСЦ МВД рекомендует заранее ознакомиться с актуальным перечнем необходимых документов.
Записаться в сервисный центр.
Обращаться нужно именно к определенного ТСЦ МВД. Запись производится через "Е-запись", сайт ГСЦ МВД или терминал самообслуживания в сервисном центре.
Пройти проверку документов.
Администратор проверяет представленные документы и их соответствие установленным требованиям.
Оплатить услугу и получить документы.
После проведения регистрационного действия и уплаты установленных платежей владелец получает свидетельство о регистрации технологического транспортного средства и соответствующие номерные знаки.
Регистрация нужно провести в течение 10 суток
Владельцам важно не упустить установленный срок. Технологическое транспортное средство необходимо зарегистрировать или перерегистрировать в течение 10 суток после его приобретения, таможенного оформления или возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в регистрационные документы.
Список сервисных центров, где предоставляются услуги по регистрации технологического транспорта, и подробная информация о необходимых документах обнародованы на сайте ГСЦ МВД.