Нужно ли регистрировать спецтехнику в сервисном центре МВД: что нужно знать владельцам

Великотоннажный и технологический транспорт, который не участвует в дорожном движении, все равно подлежит обязательной регистрации в сервисных центрах МВД. Речь идет, в частности, о погрузчиках, электротележках, гусеничных экскаваторах и буровых установках, которые используются для производственных процессов или перемещения сырья на закрытых территориях.

В Главном сервисном центре МВД разъяснили, как зарегистрировать такую технику и какие услуги доступны ее владельцам.

Где можно зарегистрировать технологический транспорт

Регистрация и учет крупнотоннажных и технологических транспортных средств осуществляют не все территориальные сервисные центры МВД. Для этого определены отдельные ТСЦ, обслуживающие юридические и физические лица – владельцы специальной техники.

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Перед визитом необходимо совершить запись через "Е-запись" на сайте или в приложении, или воспользоваться терминалом самообслуживания непосредственно в сервисном центре. При записи необходимо выбрать услугу "Ведомственная регистрация крупнотоннажных/технологических транспортных средств".

Какие услуги доступны

В сервисных центрах МВД можно провести:

первичную (ведомственную) регистрацию новой или ввезенной технологической техники;

перерегистрацию в случае смены владельца, персональных данных или адреса;

внесение изменений из-за изменения технических характеристик или номерных агрегатов;

перерегистрацию при потере документов или номерных знаков;

временную регистрацию;

снятие транспортного средства с учета

Как зарегистрировать спецтехнику

Владельцу или его уполномоченному представителю следует пройти несколько этапов.

Подготовить документы.

Список документов зависит от вида регистрационного действия. ГСЦ МВД рекомендует заранее ознакомиться с актуальным перечнем необходимых документов.

Записаться в сервисный центр.

Обращаться нужно именно к определенного ТСЦ МВД. Запись производится через "Е-запись", сайт ГСЦ МВД или терминал самообслуживания в сервисном центре.

Пройти проверку документов.

Администратор проверяет представленные документы и их соответствие установленным требованиям.

Оплатить услугу и получить документы.

После проведения регистрационного действия и уплаты установленных платежей владелец получает свидетельство о регистрации технологического транспортного средства и соответствующие номерные знаки.

Регистрация нужно провести в течение 10 суток

Владельцам важно не упустить установленный срок. Технологическое транспортное средство необходимо зарегистрировать или перерегистрировать в течение 10 суток после его приобретения, таможенного оформления или возникновения обстоятельств, требующих внесения изменений в регистрационные документы.

Список сервисных центров, где предоставляются услуги по регистрации технологического транспорта, и подробная информация о необходимых документах обнародованы на сайте ГСЦ МВД.