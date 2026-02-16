Нужно ли включать поворотник на перекрестке с круговым движением: мнение юристов

Различные специалисты высказывают по этому вопросу кардинально противоположные мнения. В частности, информационный портал "Юридический факт" подробно со ссылкой на нормы закона обосновывает, почему при въезде на кольцо указатель поворота налево не нужно включать. В то же время, некоторые автоинструкторы убедительно подчеркивают необходимость включения левого поворотника в такой ситуации. Управление патрульной полиции также опубликовало видеоролик, где на примере сообщалось о необходимости включения указателя поворота налево.

Есть также мнение, что левый поворотник дополнительно информирует других участников. То есть, чтобы все гарантированно понимали, что водитель будет ехать по кольцу и не повернет направо на выезд из кольца.

Читайте также Когда можно пересекать двойную осевую разметку

Что говорит закон по этому поводу

Пунктом 9.2 ПДД предусмотрен исключительный перечень оснований, когда водитель должен подавать упреждающие сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а именно: а) перед началом движения и остановкой; б) перед перестроением, поворотом или разворотом.

Другие основания для включения указателя поворота в Правилах дорожного движения не прописаны.

В таких условиях Правила предусматривают установку перед перекрестком с круговым движением дорожного знака 4.10 "Круговое движение".

Согласно ПДД, "Дорожный знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением". Отметим, данный знак требует не перестроения, не поворота и не разворота. Он требует объезда клумбы (центрального островка).

Поэтому ПДД при въезде на перекресток с круговым движением не требуют подавать сигналы световыми указателями поворота.

К тому же, согласно п.п. 10.4. ПДД "Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом, водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Таким образом, направление движения при заезде на перекресток с круговым движением определяется дорожной разметкой и возможно только в одном направлении.

Данное обстоятельство еще раз подтверждает, что при въезде на "кольцо" не нужно подавать упреждающие сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, ведь не производится ни перестроение, ни поворот, ни разворот. Это связано с тем, что у водителя возможен исключительно единственный вариант движения – согласно дорожной разметке.

Таким образом, при въезде на перекресток с круговым движением ПДД не требуют включать каких-либо указателей поворотов, ни левого, ни правого. А вот при выезде из "кольца" водитель поворачивает направо, а значит, согласно п.п. 9.2 ПДД, водитель должен включить указатель поворота вправо.

Судебная практика

Данный вопрос неоднократно рассматривался апелляционными административными судами, в частности по делам №753/1342/16-а, №876/5807/17, №876/20/18 и т.д.

По этим делам водители получили штрафы полиции за то, что не включили указатели поворота налево при въезде на перекресток с круговым движением. Однако суды признали, что водители поступали правильно, как предусмотрено в Правилах дорожного движения.

По результатам рассмотрения этих дел судами отменены штрафы полиции за не включение указателя поворота налево при въезде на круговой перекресток.