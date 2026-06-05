Серийного автомошенника из Волыни поймали: всем обещал пригнать авто, брал деньги и бесследно исчезал

За даними наслідків, зафіксовано не менше 13 епізодів саме за таким сценарієм – рекламував, обіцяв, брав гроші і... вичезав.

Як повідомляє Володимирська окружна прокуратура Волинської облпрокуратури , протягом 2025 року та перших місяців 2026-го волинянин пропонував громадянам послуги з купівлі або продажу автомобілів.

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Схема роботи під видом автоуслуг

Одним клієнтам він обіцяв допомогти придбати транспортний засіб, отримати вартість його покупки, після чого вийшов. Іншим пропонував участь у продажу автомобіля, однак після отримання автомобіля розпорядився її за своїм розглядом.

За версією слідства, жертвами зборів стали по меншій мірі 13 осіб. Загальна сума нанесеного збитку перевищила 2,3 млн грн.

Правоохоронці вважали дії людини по статтям про незаконне заволодіння транспортними засобами та мошенничество, в тому числі таке, що нанесло значний матеріальний збиток потерпілим.

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Дело передали в суд

Прокурори вже зробили позовний акт у суді. На час розгляду справи обвинувачений знаходиться під домашнім арестом.