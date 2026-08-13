Обмен старого водительского удостоверения: какие категории откроют автоматически

В Украине действуют специальные правила обмена пожизненных водительских удостоверений, выданных до 16 ноября 2008 года на пластмассовые временные. Речь идет о документах старого образца, в которых использовалась простая и понятная система категорий транспортных средств.

Ранее в водительских удостоверениях было пять категорий и удостоверения не имели срока годности. В новых удостоверениях 15 категорий, а сами удостоверения временны.

При обмене пожизненного удостоверения водителю не нужно сдавать теоретический или практический экзамен. Новый временный документ оформляется с учетом категорий, которые были открыты в старом удостоверении.

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Какие категории открываются во время обмена

Для удостоверений, выданных до 16 ноября 2008 года, действует следующее:

А1 и А – категория А;

В1 и В – категория В;

С1 и С - категория С;

D1 и D - категория D;

BE - категории В и Е;

C1E и CE - категории C и Е;

D1E и DE - категории D и Е;

Т – категории“ Трамвай” да“ Троллейбус” .

Таким образом, если в старом удостоверении была открыта категория В, при обмене в новом документе укажут категории В1 и В. Для категории С откроют С1 и С, а для категории D – D1 и D.

Экзамены и обучение не нужны

Обмен старого удостоверения в таких случаях осуществляется без составления теоретического и практического экзаменов. Дополнительно учиться для автоматического открытия соответствующих категорий также не требуется.

При этом сохраняется дата открытия соответствующей категории. Это позволяет подтвердить водительский стаж.

На какой срок выдают новое удостоверение

Для водителей транспортных средств категорий А1, А, В1, В и BE водительское удостоверение выдают сроком на 15 лет.

Для категорий С1, С, С1Э, КЭ, D1, D, D1Е, DE, а также для водителей трамваев и троллейбусов срок действия удостоверения составляет 5 лет.

Все старые водительские удостоверения (даже советского образца) остаются действительными и обменивать их необязательно.