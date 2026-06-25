Обновленный Audi Q4 e-tron получил увеличенный запас хода и новые функции

Путешествие началось ранним утром из исторического центра Мюнхена, между площадями Мариенплац и Фрауенкирхе. По словам Audi, практичность обновленного SUV идеально подходит для подобных целей, ведь багажное отделение легко вмещает объёмные чемоданы и оборудование, а в салоне предусмотрена разветвлённая система ниш общей вместимостью 24 литра.

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В карманах дверей, центральной консоли и под подлокотником достаточно места для больших бутылок с водой, зонтиков и других повседневных вещей. Также кроссовер оснащен двойной беспроводной зарядной панелью, позволяющей заряжать два смартфона одновременно.

Взаимодействие с электромобилем полностью цифровизировано. Навигационную систему и маршрут активирует обновленный голосовой помощник Audi Assistant, который мгновенно реагирует на команду водителя. Во время движения по городу в утренних пробках автоматика берет на себя часть функций управления: ассистенты поддержания дистанции и полосы движения минимизируют стресс водителя. При этом высокий уровень акустического комфорта в салоне дополняет премиальная аудиосистема SONOS.

Увеличенный запас хода и функция мобильной электростанции

Главным техническим преимуществом модернизированного семейства Q4 e-tron является улучшенная эффективность электрической силовой установки. Максимальный запас хода обновленной модели теперь достигает впечатляющих 592 километров для версии Audi Q4 Sportback e-tron performance.

Еще одно важное нововведение – технология двунаправленной зарядки. Благодаря специальной розетке в багажнике и внешнему зарядному порту Audi Q4 e-tron способен выступать в качестве мощного источника питания для бытовых приборов. Автомобиль без проблем обеспечивает энергией компактную кофеварку и портативный автомобильный холодильник с напитками, что превращает электрокар в практичного помощника во время кемпинга или отдыха на природе.

Динамика на горных серпантинах

На сложных участках горного массива недалеко от Судельфельдштрассе обновленный кроссовер продемонстрировал свой спортивный характер. Топовые версии Audi Q4 e-tron развивают мощность до 250 кВт, что позволяет тяжелому внедорожнику разгоняться с места до первой сотни за 5,4 секунды.

Благодаря перенастроенной подвеске автомобиль демонстрирует более точное управление и стабильность. При этом система рекуперации эффективно возвращает энергию в аккумулятор при каждом замедлении. Инженеры Audi отмечают, что даже после нескольких часов непрерывной активной езды по различным типам дорог водитель и пассажиры не чувствуют усталости благодаря эргономичным спортивным сиденьям и сбалансированной плавности хода.