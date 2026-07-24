Обновленный BMW X2 получит дизайн в стиле Neue Klasse и новую маркировку M40

Несмотря на плотный камуфляж, во внешнем виде автомобиля отчетливо прослеживаются элементы нового дизайнерского языка Neue Klasse, заимствованные у iX3 и X5. Массивная решетка радиатора уступила место вытянутой вертикальной конструкции с двойными «ноздрями», которую обрамляют новые фары и переработанный передний бампер с умеренными вертикальными воздушными завесами.

Обновление экстерьера и интерьера с Panoramic iDrive

Профиль X2 в основном сохранил знакомые очертания, однако прототип получил новые боковые пороги и 20-дюймовые колесные диски, за которыми можно заметить высокопроизводительную тормозную систему с синими суппортами. В задней части изменения коснулись дизайна светодиодных фонарей, формы отражателей и бампера, где шестиугольное углубление под номерной знак заменили на традиционную прямоугольную нишу.

Салон кроссовера также претерпел радикальные изменения. На единственном снимке интерьера заметен дисплей во всю ширину у основания лобового стекла, что свидетельствует о внедрении новой системы Panoramic iDrive. В комплексе с ней ожидается использование 17,9-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы и рулевого колеса нового дизайна.

Динамические характеристики и силовая установка

Точные детали модернизации силового агрегата пока держатся в секрете. Актуальная версия X2 M35i оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 233 кВт (316 к.с.) и крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода.

Текущая версия кроссовера разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Ожидается, что новый X2 M40 получит небольшой прирост мощности и улучшенные динамические показатели.