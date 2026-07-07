Обновленный Hyundai Tucson был замечен во время тестов рядом с текущей моделью

Интересно, что представители компании оставили прототип новинки на парковке непосредственно рядом с текущей серийной моделью, что позволяет наглядно оценить изменение пропорций и философии дизайна. Ожидается, что официальный дебют пятиместного автомобиля состоится уже этой осенью, вслед за недавним появлением первых снимков его старшего брата – Santa Fe, пишет Carscoops.

Читайте также: Как выглядит базовая версия Hyundai IONIQ 3: отличия от топовой версии

Кардинальное изменение стилистики и экстерьера

Несмотря на плотный слой камуфляжа, очевидно, что кроссовер пятого поколения продемонстрирует радикальный отход от прежней концепции. На смену дерзкому, сложному и чрезмерно причудливому дизайну текущей версии придет более строгий, квадратный силуэт, который частично заимствует визуальные решения у более крупных внедорожников бренда.

Автомобиль станет несколько больше по габаритам по сравнению со своим предшественником. Элементы передней и боковой частей кузова претерпели следующие изменения:

Tucson получил закругленный нос с массивной и широкой решеткой радиатора. По бокам от нее интегрированы разделенные блоки оптики, а над ними расположены изящные светодиодные дневные ходовые огни. Ниже установлен стильный воздухозаборник с горизонтальными ламелями, визуально расширяющими кузов.

Линия бокового остекления и штамповки на дверях стала более пологой и обтекаемой. Дизайнеры отказались от хаотичных острых граней в пользу более чистых поверхностей, дополнив образ традиционными колесными арками и аэродинамическими колесными дисками.

Задняя часть полностью переработана. Ниша под автомобильный номерной знак переместилась с двери багажника на бампер. Фонари получили новую вертикальную архитектуру и визуально соединены между собой тонкой светодиодной полосой подсветки. Задний бампер получил аккуратные светоотражатели и в целом менее авангардное оформление.

Цифровая революция в интерьере с системой Pleos Connect

Шпионам также удалось сделать несколько снимков салона новинки, где ожидается переход к более минималистичному стилю и отделке материалами высшего качества. Передняя панель Tucson получит узкую цифровую приборную панель и совершенно новую информационно-развлекательную систему Pleos Connect. Кроме того, в салоне появится совершенно новый руль и измененный блок физических переключателей на центральной консоли.

Модернизация силовых установок и гибридные технологии