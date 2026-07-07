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Обновленный Hyundai Tucson был замечен во время тестов рядом с текущей моделью

Hyundai готовит масштабное обновление для своего бестселлера в сегменте компактных внедорожников. Фотографам-шпионам удалось запечатлеть замаскированный прототип кроссовера Tucson нового поколения во время дорожных испытаний.
Новый Hyundai Tucson впервые запечатлели без камуфляжа рядом с оригинальной моделью

ФОТО: Carscoops|

Прототип Hyundai Tucson рядом с текущей моделью

Данила Северенчук
logo7 июля, 12:00
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Интересно, что представители компании оставили прототип новинки на парковке непосредственно рядом с текущей серийной моделью, что позволяет наглядно оценить изменение пропорций и философии дизайна. Ожидается, что официальный дебют пятиместного автомобиля состоится уже этой осенью, вслед за недавним появлением первых снимков его старшего брата – Santa Fe, пишет Carscoops.

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Кардинальное изменение стилистики и экстерьера

Несмотря на плотный слой камуфляжа, очевидно, что кроссовер пятого поколения продемонстрирует радикальный отход от прежней концепции. На смену дерзкому, сложному и чрезмерно причудливому дизайну текущей версии придет более строгий, квадратный силуэт, который частично заимствует визуальные решения у более крупных внедорожников бренда.

Автомобиль станет несколько больше по габаритам по сравнению со своим предшественником. Элементы передней и боковой частей кузова претерпели следующие изменения:

  • Tucson получил закругленный нос с массивной и широкой решеткой радиатора. По бокам от нее интегрированы разделенные блоки оптики, а над ними расположены изящные светодиодные дневные ходовые огни. Ниже установлен стильный воздухозаборник с горизонтальными ламелями, визуально расширяющими кузов.
  • Линия бокового остекления и штамповки на дверях стала более пологой и обтекаемой. Дизайнеры отказались от хаотичных острых граней в пользу более чистых поверхностей, дополнив образ традиционными колесными арками и аэродинамическими колесными дисками.
  • Задняя часть полностью переработана. Ниша под автомобильный номерной знак переместилась с двери багажника на бампер. Фонари получили новую вертикальную архитектуру и визуально соединены между собой тонкой светодиодной полосой подсветки. Задний бампер получил аккуратные светоотражатели и в целом менее авангардное оформление.

Цифровая революция в интерьере с системой Pleos Connect

Шпионам также удалось сделать несколько снимков салона новинки, где ожидается переход к более минималистичному стилю и отделке материалами высшего качества. Передняя панель Tucson получит узкую цифровую приборную панель и совершенно новую информационно-развлекательную систему Pleos Connect. Кроме того, в салоне появится совершенно новый руль и измененный блок физических переключателей на центральной консоли.

Модернизация силовых установок и гибридные технологии

  • Подробные технические характеристики компания Hyundai пока держит в секрете, однако подтверждено, что кроссовер получит модернизированную линейку двигателей с акцентом на эффективность гибридных и плагин-гибридных вариантов.
  • Текущая версия классического гибрида основана на 1,6-литровом четырехцилиндровом бензиновом турбодвигателе, который в сочетании с электромотором развивает 231 лошадиную силу и 367 Нм крутящего момента.
  • Модификация PHEV использует аналогичный 1,6-литровый турбодвигатель, но работает в паре с более мощным электродвигателем и литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 13,8 кВт-ч и развивает мощность 268 лошадиных сил. Обновление должно улучшить эти показатели и увеличить запас хода исключительно на электрической тяге, который для текущей модели заявлен на уровне до 51 километра.
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