Обновленный Triumph Tiger 1200: 158 сил, радары и подвеска, которая "приседает" на светофорах

Главной фишкой байка стала умная подвеска, которая автоматически опускает сиденья во время остановки, делая тяжелый мотоцикл значительно безопаснее и удобнее в городском трафике.

По информации медиаплатформы Triumph, инженеры бренда существенно переработали техническую часть своего флагманского турера, приблизив его оснащение к миру современных моделей. Основой мотоцикла остался фирменный трехцилиндровый двигатель T-Plane, но благодаря новой головке блока, измененным поршням и выхлопной системе его отдача выросла до 158 лошадиных сил и 130 Нм крутящего момента.

Кроме увеличения мощности, разработчики обещают гораздо более мягкую работу мотора и предсказуемую реакцию на ручку газа на низких оборотах. Коробка передач также подверглась ревизии: первые три скорости получили другие передаточные числа, а двусторонний квикшифтер теперь работает еще быстрее и плавнее.

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Существенные изменения коснулись и ходовой части, ведь теперь все четыре модификации байка используют одинаковую размерность колес – 19 дюймов спереди и 17 сзади. Ход подвески на обеих осях составляет 200 миллиметров, что делает границу между дорожными версиями GT и внедорожными Rally менее заметными.

Умная подвеска и автомобильные технологии

Самой интересной инновацией стала полуактивная подвеска Showa с функцией Heightflex. Она автоматически снижает высоту седла на 30 миллиметров при остановке, позволяя водителю уверенно опираться обеими ногами на асфальт, а при старте снова поднимает мотоцикл в рабочее положение.

Электроника помогает даже при парковке тяжелого байка. Шасси умеет временно поднимать заднюю часть мотоцикла, чтобы водителю было легче поставить машину весом до 268 кг на центральную подножку.

Модель GT Pro не нуждается в большом запасе бензина, разрабатывалась для мотоциклиста, преимущественно путешествующего по асфальту. Фото: Triumph

Приборная панель теперь напоминает автомобильную мультимедиа: новый 7-дюймовый экран поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Для смартфона предусмотрели отдельный отсек с зарядкой USB-C и специальным вентилятором, защищающим гаджет от перегрева во время навигации.

Четыре версии для разных задач

Линейка традиционно разделена на четыре варианта, чтобы каждый райдер мог выбрать технику под свой стиль езды. Базовая версия GT Pro весом 250 килограммов ориентирована на асфальт, имеет легкосплавные диски и 20-литровый бак, тогда как Rally Pro дополнительно получает спиленные колеса, защиту двигателя и специальный внедорожный режим.

Для дальних путешествий с меньшим количеством остановок на заправке подойдет 260-килограммовый GT Explorer с более широким рулем. Фото: Triumph

Для дальнобойщиков предлагают модификации Explorer, отличающиеся увеличенным до 30 литров топливным баком и системой контроля давления в шинах.

Топовая версия Rally Explorer самая тяжелая в линейке, но предлагает максимальную защиту в виде массивных дуг и полный набор туристических аксессуаров.

За безопасность на трассе отвечает пара радаров от компании Bosch, обеспечивающих работу адаптивного круиз-контроля и системы мониторинга слепых зон.

Электроника также может предупреждать о риске столкновения импульсом на задний тормоз и автоматически повышать давление в тормозной магистрали во время экстренной остановки.

Rally Explorer (вверху) для длительных поездок с сочетанием асфальтовых и грунтовых участков, а Rally Pro (внизу) для путешественников на гравийных и грунтовых дорогах. Фото: Triumph

Когда ждать новинку

В Британии новый Tiger 1200 уже доступен для заказа по следующим ценам:

GT Pro– от £18 295 (≈ €21 943 / 1,11 млн грн)

Rally Pro– от £18 995 (≈ €22 782 / 1,15 млн грн)

GT Explorer– от £19 875 (≈ €23 837 / 1,21 млн грн)

Rally Explorer– от £20 575 (≈ €24 676 / 1,25 млн грн)