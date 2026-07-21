Обстрелы, брошенные машины и старение автопарка: почему украинцы сдают автомобили в утиль

По данным Института исследований авторынка, в течение апреля– – –июня в связи с списанием с учета сняли 7424 единицы техники. Это почти столько же, сколько во втором квартале прошлого года, но на 898 транспортных средств больше, чем в первые три месяца 2026 года.

Почему количество списанных машин выросло

Главная причина остается вполне естественной: украинский автопарк старый, а значительная часть машин уже давно исчерпала технический ресурс. Более 3200 списанных транспортных средств имели возраст свыше 30 лет. Еще 2185 машин находились в возрастной категории от 20 до 30 лет.

Однако увеличение количества списаний по сравнению с первым кварталом нельзя объяснить только коррозией и износом агрегатов. Одним из факторов стали массированные российские обстрелы украинских городов, прежде всего Киева.

Главный сервисный центр МВД сообщает, что наибольшее количество обращений по поводу списания в 2026 году фиксируется в столице и регионах, которые больше всего страдают от российских атак. С начала года украинцы воспользовались этой услугой более 14 тысяч раз.

После одного из массированных ударов по Киевской области мобильный сервисный центр МВД работал непосредственно на месте разрушений. Его специалисты помогали владельцам оформить снятие с учета автомобилей, которые были критически повреждены и уже не подлежали восстановлению.

Выездной сервисный центр МВД, в котором отбирают поврежденные в результате обстрела автомобили. Фото Авто24.

Масштаб проблемы хорошо продемонстрировала атака на столицу в ночь на 2 июля. Повреждения тогда зафиксировали почти во всех районах Киева. В частности, были повреждены девять автомобилей скорой помощи, жилые дома и транспортная инфраструктура.

Таким образом, часть машин попадает в статистику не из-за преклонного возраста, а из-за последствий войны. После браковки автомобиль навсегда исключают из Единого государственного реестра транспортных средств. Восстановить его регистрацию уже невозможно.

Города начали убирать брошенные автомобили

Еще один процесс, который постепенно влияет на статистику, – очистка городских улиц и дворов от заброшенных транспортных средств.

Особенно активно этим занимаются власти Львова. В городе ввели процедуру выявления и перемещения машин, которые длительное время стоят без движения, занимают парковочные места или создают препятствия.

В начале февраля городские власти одобрили эвакуацию еще 20 таких автомобилей. Их должны были забрать из разных районов Львова и переместить на специальную стоянку. В мае на штрафную стоянку полиции перевезли еще пять брошенных машин, которые годами стояли во дворах и на улицах.

После обнаружения такого автомобиля районная администрация пытается установить его владельца и оставляет на кузове информационное уведомление. Если владелец не реагирует, вопрос рассматривает специальная комиссия. Машину перемещают на площадку, но это еще не означает автоматического списания.

Часть автомобилей владельцы забирают или самостоятельно перемещают. Остальные, если они окончательно разрушены, разобраны или не имеют практической ценности, впоследствии могут пройти процедуру официального списания.

ВАЗ остается главным кандидатом на металлолом

Первое место среди марок, которые чаще всего снимали с учета, заняла продукция ВАЗ и Lada. За три месяца было списано 1996 таких автомобилей.

Это более четверти всего квартального объема. Речь идет преимущественно о заднеприводных моделях « “» и «Жигули»”, а также о старых переднеприводных моделях, которые десятилетиями поддерживались в рабочем состоянии благодаря дешевым запчастям.

На втором месте оказался ГАЗ с результатом 665 машин. Основу этой группы составляют старые « “» «Волги»”, грузовики и первые « “» «Газели»”, ремонт которых все чаще обходится дороже, чем сам автомобиль.

Третье место занял ЗАЗ. За квартал из реестра исчезли 450 машин украинской марки. Преимущественно это “«Таврии»” и “«Славуты»”, которые долгое время оставались самым дешевым личным транспортом, но теперь все быстрее выбывают из эксплуатации.

Среди иномарок больше всего списали автомобилей Volkswagen и Opel – 264 и 249 единиц соответственно. Это следствие большого количества старых Golf, Passat, Kadett, Astra и Vectra, завезенных в Украину еще в 1990-х и в начале 2000-х годов.

“Классика «” » ВАЗ постепенно исчезает

Три самые популярные модели среди списанных автомобилей относятся к классическому семейству ВАЗ.

Лидером стала ВАЗ-2106 –: с учета сняли 286 таких машин. Далее следуют ВАЗ-2107 с результатом 280 единиц и ВАЗ-2101, которых списали 273.

Всего за квартал из реестра выбыли почти 850 автомобилей этих трех моделей. Это свидетельствует о том, что эпоха массовых заднеприводных « “» и «Жигулей»” в Украине постепенно подходит к концу.

В то же время на четвертое место уже вышел Daewoo Lanos. За три месяца списали 236 автомобилей этой модели. Преимущественно это ранние корейские, польские и украинские машины, которые много лет работали в такси, корпоративных автопарках или использовались в качестве недорогого семейного транспорта.

Пятую позицию заняла « “» «Газель»” с результатом 214 машин. Содержать старые фургоны и бортовые грузовики становится все сложнее из-за высокого расхода топлива, коррозии и постоянных ремонтов.

Даже Lanos больше не бессмертен

Появление Daewoo Lanos среди главных кандидатов на списание имеет символическое значение. Эта модель долгое время считалась одним из самых выносливых и самых дешевых в обслуживании автомобилей украинского рынка.

Однако первым экземплярам уже более 25 лет. У многих из них огромный пробег, следы нескольких ДТП и сквозная коррозия. Стоимость качественного кузовного ремонта легко превышает рыночную цену такой машины.

Подобная судьба ждет в ближайшие годы Chevrolet Aveo, Renault Logan и другие бюджетные модели начала 2000-х. Они пока не возглавляют статистику списаний, но постепенно приближаются к возрасту, когда даже доступные запчасти уже не спасают кузов.

Самой старой списанной машине было 72 года

Самым старым автомобилем, официально завершившим свой путь во втором квартале, стал ГАЗ-69А 1954 года выпуска.

Внедорожник прожил 72 года. Машины этого типа использовали военные, лесники, геологи, сельские предприятия и государственные учреждения. Позже многие из них перешли к частным владельцам и десятилетиями ремонтировались буквально из того, что было под рукой.

В реестр списания также попали единичные редкие модели: Wartburg 1300, Citroën BX, Alfa Romeo 155 и 164, Mazda Xedos 6, Nissan Prairie, Hyundai Pony, Opel Calibra и несколько старых компактных Fiat.

Для обычного владельца это просто непригодный автомобиль. Для коллекционера некоторые из этих машин могли бы представлять историческую ценность. Но реальное состояние таких экземпляров зачастую не оставляет шансов даже на дорогостоящую реставрацию.

В стране продолжается накопление старых машин

Несмотря на более чем 7400 списанных транспортных средств, украинский автопарк не молодеет. Во втором квартале в стране зарегистрировали около 119 тысяч вновь поступивших машин различных типов. На каждые 100 поступлений приходилось лишь около шести списаний.

То есть Украина продолжает накапливать транспорт значительно быстрее, чем избавляется от старого. Потребность в мобильности остается высокой, а покупательная способность не позволяет большинству водителей регулярно менять автомобили.

Поэтому даже сильно изношенные машины ремонтируют до тех пор, пока они могут передвигаться. Списание становится конечной точкой лишь тогда, когда восстановление окончательно теряет экономический смысл, автомобиль годами стоит заброшенным или его уничтожает российский обстрел.