Обязателен техосмотр в ЕС: где водители платят копейки, а где цена достигает 170 евро

Как сообщает издание Autoviny, Единого стандарта ценообразования на технические и эмиссионные проверки в Европе не существует. Каждое государство самостоятельно регулирует тарифы, что приводит к колоссальному разрыву в расходах на содержание одинаковых машин.

Самой дешевой страной для прохождения процедуры оказалась Польша. Там стоимость фиксирована на государственном уровне и составляет около 35 евро.

Немецкие прайсы и европейская середина

На противоположном полюсе ценообразования находится Германия. По данным немецкого автоклуба ADAC, комплексный обзор, состоящий из проверки технического состояния и замеров выхлопа, обойдется владельцу легковушки в 160-170 евро.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

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Высокий прайс немцы объясняют значительными эксплуатационными расходами станций, дорогостоящим оборудованием и высокими зарплатами персонала. При этом интервал проверок здесь более лоялен: первая через три года, а все последующие – каждые два года.

Большинство других европейских стран держатся в среднем ценовом диапазоне. К примеру, во Франции и Италии процедура стоит около 80 евро, а в Чехии придется отдать от 90 до 110 евро.

Полная картина цен на техосмотр в ЕС

Как показывает мониторинг, ориентировочная стоимость проверки легкового автомобиля в 2026 году контрастна. Лучший тариф действительно держит Польша, где техосмотр обойдется в вышеупомянутые 35 евро. За эту сумму польский автомобилист получает полный комплекс услуг, включая проверку параметров выбросов.

Правда, там есть один нюанс с периодичностью. Новый автомобиль в Польше впервые проверяют через три года, затем через два, а затем визиты на станцию становятся ежегодными.

Следует учитывать, что объем проверок и способ оплаты могут отличаться в зависимости от местного законодательства.

Объем проверок и способ оплаты отличаются в зависимости от страны, поэтому это не полностью идентичны ценовым пакетам. Инфографика: Авто24

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А что в Украине?

Согласно действующему законодательству, обязательный технический контроль в Украине проходят транспортные средства, участвующие в дорожном движении и используемые для получения прибыли (такси, коммерческие легковые авто), а также автобусы, грузовые автомобили, прицепы и спецтранспорт. Владельцы частных легковых автомобилей проходят техосмотр исключительно по собственному желанию.

Если владелец обычной легковой машины решит проверить свою машину на сертифицированной станции, это будет стоить в среднем от 1200 до 1500 гривен. В пересчете на европейскую валюту это примерно 28-35 евро, что ставит украинские прайсы на один уровень с самой дешевой в этом отношении Польшей. Однако и здесь есть нюанс: все зависит от СТО, ее тарифов и даже локации на карте Украины.