Состояния опьянения: что должен знать каждый водитель, чтобы защитить свои права

Процедура проверки водителей на состояние наркотического (в том числе алкогольного) опьянения регламентирована законодательством. Именно нарушения при ее проведении нередко становятся основанием для отмены административных материалов в суде.
Дорожный адвокат рассказывает, когда полицейский имеет право направить водителя на осмотр, как должна проходить процедура и на что следует обратить внимание.
Когда водителя могут направить на осмотр
Полицейский может предложить проверку только при наличии признаков опьянения, определенных действующим законодательством.
К признакам алкогольного опьянения относятся запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений, дрожание пальцев рук, нарушение речи или резкое изменение цвета лица.
Если речь идет о возможном наркотическом опьянении, основаниями могут быть неестественно расширенные или суженные зрачки, отсутствие их реакции на свет, бледность, неадекватное поведение или другие симптомы.
В любом случае полицейский обязан сообщить водителю, какие именно признаки стали основанием для проведение осмотра.
Как проходит проверка на алкоголь
Осмотр состояния алкогольного опьянения может производиться непосредственно на месте остановки с помощью сертифицированного алкотестера.
Перед тестированием водитель имеет право попросить полицейского показать документы на прибор, в том числе сертификат соответствия и действующее свидетельство о поверке.
Процедура должна фиксироваться на бодикамере или другом техническом средстве видеозаписи. Если видеофиксация невозможна, осмотр производится в присутствии двух свидетелей.
Если водитель не соглашается с результатом или отказывается проходить тест на месте, его должны направить в медицинское учреждение.
Как проверяют на наркотическое опьянение
В отличие от алкогольного опьянения определять наркотическое опьянение на месте остановки с помощью экспресс-тестов законодательство не предусматривает.
В таком случае полицейский должен оформить направление в медицинское учреждение, где осмотр проводит врач. Для исследования могут использоваться образцы мочи, крови или слюны в соответствии с установленной процедурой.
После завершения осмотра составляются акт медицинского осмотра и официальное заключение.
Какие права имеет водитель
Во время прохождения осмотра водитель имеет право:
- знать причину направления на проверку;
- ознакомиться с документами на алкотестер;
- требовать проведения медицинского осмотра, если не согласен с результатом тестирования на месте;
- получить копии составленных документов;
- пользоваться правовой помощью адвоката;
- вести собственную видеофиксацию событий.
Какие документы оформляются
После проведения осмотра сотрудники полиции оформляют акт осмотра или акт отказа в его прохождении.
Если подтверждено состояние опьянения или водитель отказался от проверки, составляется протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В случае медицинского осмотра врач оформляет акт и заключение, один экземпляр которого должен быть издан водителю.
Ответственность по статье 130 КУоАП
За управление транспортным средством в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) опьянения, а также за отказ от прохождения осмотра закон предусматривает одинаковую ответственность.
За первое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.
За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 34 тыс. грн, а срок лишения права управления – до трех лет.
После окончания срока лишения права управления водительское удостоверение возвращают только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
Почему важно соблюдение процедуры
Юристы отмечают, что результаты осмотра могут быть признаны недействительными, если во время его проведения были допущены нарушения установленной процедуры.
В частности, значения могут иметь отсутствие видеофиксации, использования неверенного оборудования, нарушения сроков доставки в медицинское учреждение или ошибки в оформлении документов.
Поэтому водителям рекомендуют внимательно следить за соблюдением процедуры и, в случае возникновения спорных ситуаций, пользоваться правом на правовую помощь.