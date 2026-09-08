Очередь как за суперкаром: дешевый электромобиль VW ID Polo раскупили еще до старта продаж

Как пишет издание Electrek, немецкий автопроизводитель столкнулся с неожиданно высоким спросом на свою новую электрическую модель исходного уровня. Все доступные комплектации ID. Polo уже распродано, а очередь растянулась почти на год. Некоторые дилеры предупреждают, что при заказе сейчас машину отдадут только в мае-июне 2027 года.

Что предлагают за 25 тысяч евро

Главный секрет такого успеха– адекватный прайс. Базовая версия VW ID. Polo Trend стартует с отметки 24 995 евро. За эти деньги водитель получает батарею на 37 кВтч, которая обеспечивает вполне приличные 334 километра пробега по циклу WLTP.

Для городской эксплуатации и поездок пригородов этого хватит с головой, особенно учитывая, что заряжать такую небольшую батарею можно быстро даже от обычной домашней розетки.

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Очередь длиннее, чем за суперкаром

Журналисты Carscoops шутят, что ждать бюджетного хэтчбека теперь придется дольше, чем эксклюзивный McLaren, который собирают под заказ за несколько месяцев.

Ажиотаж задел не только Volkswagen. Родственные модели Skoda Epiq и Cupra Raval, делящиеся с ID. Polo платформу MEB+ и собираются на том же заводе в испанском Мартореле, также расписанном на месяцы вперед. Чешская марка уже собрала более 35 тысяч заявок на свой кроссовер.



Одноплатформенная Skoda Epiq также пользуется бешеным спросом / Источник: Carscoops

Такой успех бюджетных "электричек" дает Volkswagen шанс закрепиться на рынке и дать бой китайским брендам типа BYD.

Сейчас немецкий концерн переживает сложные времена: руководство утвердило план реструктуризации, предусматривающий сокращение до 100 тысяч работников закрытие нескольких заводов. Однако безумный спрос на ID. Polo показывает, что европейцы готовы массово пересаживаться на электромобили, если предложить им правильную цену.