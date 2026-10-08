Очередь в год вперед: новый Audi RS 5 стал настоящим хитом еще до глобального старта продаж

Стратегия Audi по замене купе RS 5 и универсала RS 4 Avant на единственную линейку новых RS 5 оказалась чрезвычайно удачной. Хотя точных цифр компания пока не раскрывает, это уже самый успешный старт продаж в истории модели.

Сколько стоит и когда ждать

Производственные квоты на заводе в Неккарзульме исчерпаны на весь 2026 год. Автомобиль предлагают в кузовах лифтбек (Sedan) и универсал (Avant), а цены в Германии стартуют от 106 200 евро за седан и 107 850 евро за более практичный универсал.

Гибридная мощность на 630 сил

Секрет такой популярности кроется в новой платформе PPC и мощной силовой установке. Под капотом работает 2,9-литровый V6. с двумя турбинами, которому помогает электромотор. Этот плагин-гибрид выдает суммарные 630 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента.

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Батарея на 25,9 кВт-ч позволяет передвигаться на электричестве, но главное здесь – динамика. До первой сотни тяжелый полноприводный автомобиль выстреливает всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 285 км/ч.

На фоне успеха Audi готовится выводить модель на рынки Азии и Австралии. А чтобы подогреть интерес к бренду, в преддверии Гран-при Сингапура компания показала спецверсию RS 5 в цветах болида Формулы-1 команды Audi Revolut. Машина получила уникальный оттенок Titanium Silver Gray с матовым финишем, однако купить такую красоту в автосалоне не получится – ее создали исключительно для гоночного уик-энда.