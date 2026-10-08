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Очередь в год вперед: новый Audi RS 5 стал настоящим хитом еще до глобального старта продаж

Новое поколение Audi RS 5 вызвало большой ажиотаж в Европе, где количество заказов вдвое превысило ожидания производителя. Весь тираж на 2026 год уже распродан, поэтому новым клиентам придется ждать свои машины как минимум до следующего года.
Audi RS5 стал настоящим хитом: покупатели уже сформировали ажиотажный спрос

ФОТО: Audi|

Audi RS5

Данила Северенчук
logo8 октября, 15:50
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Стратегия Audi по замене купе RS 5 и универсала RS 4 Avant на единственную линейку новых RS 5 оказалась чрезвычайно удачной. Хотя точных цифр компания пока не раскрывает, это уже самый успешный старт продаж в истории модели.

Сколько стоит и когда ждать

Производственные квоты на заводе в Неккарзульме исчерпаны на весь 2026 год. Автомобиль предлагают в кузовах лифтбек (Sedan) и универсал (Avant), а цены в Германии стартуют от 106 200 евро за седан и 107 850 евро за более практичный универсал.

Гибридная мощность на 630 сил

Секрет такой популярности кроется в новой платформе PPC и мощной силовой установке. Под капотом работает 2,9-литровый V6. с двумя турбинами, которому помогает электромотор. Этот плагин-гибрид выдает суммарные 630 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента.

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Батарея на 25,9 кВт-ч позволяет передвигаться на электричестве, но главное здесь – динамика. До первой сотни тяжелый полноприводный автомобиль выстреливает всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 285 км/ч.

На фоне успеха Audi готовится выводить модель на рынки Азии и Австралии. А чтобы подогреть интерес к бренду, в преддверии Гран-при Сингапура компания показала спецверсию RS 5 в цветах болида Формулы-1 команды Audi Revolut. Машина получила уникальный оттенок Titanium Silver Gray с матовым финишем, однако купить такую красоту в автосалоне не получится – ее создали исключительно для гоночного уик-энда.

#Формула 1 #Фото #Aвтоновинки #RS 5 Coupe 2017 #Audi #Новости
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